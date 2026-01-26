Silber, Westwater Resources & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen
🔥 Heiße Aktien
Diese Aktien werden heute besonders viel gehandelt – starke Kursbewegungen treffen auf hohes Volumen. Die wallstreetONLINE-Community hat sie klar im Blick.
|Rang
|Aktie
|Veränderung
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|Westwater Resources
|+18,55 %
|Rohstoffe
|🥈
|Vista Gold
|+14,99 %
|Rohstoffe
|🥉
|GoldMining
|+14,23 %
|Rohstoffe
|🟥
|MPH Health Care
|-5,37 %
|Pharmaindustrie
|🟥
|CYBERDYNE
|-7,03 %
|Sonstige Technologie
|🟥
|Intellia Therapeutics
|-8,09 %
|Biotechnologie
🔎 Meistgesuchte Wertpapiere
Was Anleger heute am meisten interessiert: Diese Titel wurden auf wallstreetONLINE besonders häufig gesucht. Dies ist ein klarer Hinweis auf gesteigertes Informationsbedürfnis oder spekulatives Interesse.
|Rang
|Wertpapier
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|TempraMed Technologies
|Gesundheitswesen
|🥈
|Diginex
|Informationstechnologie
|🥉
|Vanguard Mining
|Rohstoffe
|Moderna
|Biotechnologie
|Intel
|Halbleiter
|Xiaomi
|Hardware
💬 Meistdiskutierte Wertpapiere
In diesen Foren geht heute richtig was ab: Die meistdiskutierten Wertpapiere liefern Einblick, worüber die Community aktuell am heftigsten debattiert.
|Rang
|Wertpapier
|Beiträge
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|Silber
|102
|Rohstoffe
|🥈
|Gold
|30
|Rohstoffe
|🥉
|Viromed Medical
|17
|Gesundheitswesen
|Gerresheimer
|17
|Gesundheitswesen
|Verbio
|15
|Erneuerbare Energien
|Borussia Dortmund
|15
|Freizeit
Westwater Resources
18 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte