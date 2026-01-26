DAX mit kurzer Erholung

Aus charttechnischer Sicht hat der DAX oberhalb von 25.000 Punkten noch etwas Luft nach oben. Kurzfristig sind Anstiege bis etwa 25.070 Punkte möglich, im Extremfall sogar bis rund 25.200 Zähler. Danach rechnen Marktbeobachter jedoch wieder mit stärkeren Kursrückgängen. Ein Rückfall bis in den Bereich um 23.900 Punkte erscheint aus technischer Sicht durchaus realistisch.

Entwarnung kann dennoch nicht gegeben werden. Die politischen Risiken bleiben hoch, da unter Trumps Führung jederzeit neue geopolitische Spannungen entstehen können. Aktuell richtet sich der Blick auf den Nahen Osten, insbesondere auf das Verhältnis zum Iran. Eine Eskalation dort würde die Aktienmärkte zwar vermutlich nur begrenzt belasten, könnte aber die Unsicherheit insgesamt erhöhen. Davon würden vor allem der Ölmarkt sowie sogenannte sichere Häfen wie Gold und Silber profitieren.

Kurzfristig steht also zunächst eine Erholung im Fokus, mittelfristig bleibt die Lage jedoch angespannt. Zusätzliche Schwankungen könnten durch die beginnende Berichtssaison entstehen, die in Europa gegen Ende des Monats an Fahrt aufnimmt.

Aktuelle Lage

DAX bei 24.900 Punkten

DAX sichtlich erleichtert - es bleiben dennoch Zweifel!

VDAX wieder im Normbereich

Tagesanalyse: RSI: um 55 - Buy MACD: 177 - Buy - fallend! MOM: Das Momentum auf Tagesbasis ist ins neutrale Lager gewechselt Fear& Greed Index bei 52 auf "Neutral" Anlaufmarken nach oben bei 24.870 / 24.940 / 25.070 und 25.197 Punkten, nach unten bei 24.480 / 24.328 / 24.153 und 23.968 Punkten. Gaps bei 22.607 / 21.296 / 18.198 / 17.817 / 16.957 und 16.262 Punkten. Big Picture Langfristige Trendverläufe intakt - DAX im Stabilisierungsmodus VDAX-New Angstlevel deutlich gestiegen VDAX-New der Deutschen Börse (23. Januar 2026): Bei 17,38% (steigend) (Vortag: 18,71%). Über 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung. Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%. (Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.) Handelsidee: 3. Market-Buy-Position bei 24.560 Punkten, Stopp bei 24.350 Punkten. Kursziel bei 25.000 Punkten - aktiv 4. Stop-Buy-Position bei 24.770 Punkten, Stopp bei 24.450 Punkten. Kursziel bei 25.197 Punkten - aktiv Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab. Gewinne eigenständig mitnehmen. Maßgeblich für das Erreichen des Kursziels ist das genannte Kursziel im Underlying.

DAX Performance Index (Tageschart in Punkten) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU6W4R Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 8,72 - 8,82 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 24.024,10 Punkte Basiswert: DAX-Performance-Index KO-Schwelle: 24.024,10 Punkte akt. Kurs Basiswert: 24.900,72 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: 25.000 Punkte Hebel: 28,23 Kurschance: + 50 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DY8LNZ Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 8,27 - 8,30 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 25.698,34 Punkte Basiswert: DAX-Performance-Index KO-Schwelle: 25.698,34 Punkte akt. Kurs Basiswert: 24.900,72 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 29,97 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

