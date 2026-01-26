Hannover Re mit weiterem Abwärtspotenzial

Sollte sich dieser Abwärtstrend fortsetzen, könnte die Aktie in den kommenden Wochen weiter nachgeben. Ein mögliches nächstes Kursziel liegt im Bereich um 224,00 Euro. Auf dem aktuellen Kursniveau sehen einige Anleger daher weiterhin Chancen, von fallenden Kursen zu profitieren.

Auslöser war der Bruch einer wichtigen Kursmarke bei rund 246,00 Euro. In der Folge fiel die Aktie zunächst auf etwa 238,00 Euro und rutschte zwischenzeitlich sogar bis in den Bereich um 233,00 Euro ab. Damit hat sich das negative Chartbild deutlich bestätigt.

Für eine nachhaltige Entspannung auf der Oberseite müsste die Hannover-Rück-Aktie dagegen deutlich zulegen. Erst ein Anstieg über etwa 256,00 Euro würde das kurzfristige Bild aufhellen und Raum für eine Erholung bis in den Bereich um 268,00 Euro eröffnen. Selbst dann wäre der übergeordnete Abwärtstrend jedoch noch nicht vollständig beendet.

Anleger, die bereits positioniert sind, sollten ihre Absicherungen regelmäßig überprüfen und gegebenenfalls enger nachziehen, um sich vor überraschenden Gegenbewegungen zu schützen.

Trading-Strategie:

_____________________________________________________________________

SHORT

_____________________________________________________________________

Market-Sell Order : 234,40 Euro

Kursziel : 224,00 Euro

Verlustbegrenzung : unter 241,00 Euro

Renditechance via DU66X0 : 55 Prozent

Anlagehorizont : 1 - 2 Wochen

_____________________________________________________________________

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Hannover Rück SE (Wochenchart in Euro) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU2KVG Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 2,10 - 2,20 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 213,8939 Euro Basiswert: Hannover Rück SE KO-Schwelle: 213,8939 Euro akt. Kurs Basiswert: 234,40 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 10,68 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU66X0 Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,65 - 1,75 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 250,9963 Euro Basiswert: Hannover Rück SE KO-Schwelle: 250,9963 Euro akt. Kurs Basiswert: 234,40 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 224,00 Euro Hebel: 13,40 Kurschance: + 55 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.