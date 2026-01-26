Bei American Express droht ein Trendwechsel

Sollte die Aktie deutlich unter das bisherige Hoch aus dem September des vergangenen Jahres bei rund 349,00 US-Dollar fallen, könnte sich der Abwärtsdruck verstärken. In diesem Fall wären weitere Kursrückgänge in Richtung etwa 333,00 US-Dollar denkbar, später sogar bis in den Bereich um 321,00 US-Dollar.

Auch die Aktie von American Express steht im Fokus. Der bislang stabile Aufwärtstrend gerät ins Wanken, was den Kurs in den kommenden Wochen belasten könnte. Allerdings sind sich die Anleger noch uneinig, ob es tatsächlich zu einem nachhaltigen Richtungswechsel kommt.

Solange sich der Kurs jedoch in einer seitwärts gerichteten Spanne bewegt und nicht klar ausbricht, ist die Lage kurzfristig als neutral einzuschätzen. Auf der Oberseite bildet derzeit der Bereich um 370,00 US-Dollar eine wichtige Hürde. Erst oberhalb dieses Niveaus könnte die Aktie wieder Schwung aufnehmen und in Richtung früherer Höchststände steigen.

Eine solche Erholung wäre vor allem dann wahrscheinlich, wenn der politische Vorstoß zur Regulierung der Kreditkartenzinsen zurückgenommen oder abgeschwächt würde. Bis dahin bleibt American Express eine Aktie, die Anleger sehr genau beobachten sollten.

Trading-Strategie:

_____________________________________________________________________

SHORT

_____________________________________________________________________

Stop-Sell-Order : unter 349,00 US-Dollar prüfen

Kursziele : 333,00/321,00 US-Dollar

Verlustbegrenzung : über 360,00 US-Dollar

Renditechance via DU5FRV : 85 Prozent

Anlagehorizont : 1 - 3 Wochen

_____________________________________________________________________

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

American Express Comp. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU4D1D Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 3,28 - 3,29 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 323,4953 US-Dollar Basiswert: American Express Comp. KO-Schwelle: 323,4953 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 361,69 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 9,29 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU5FRV Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 2,62 - 2,63 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 391,4328 US-Dollar Basiswert: American Express Comp. KO-Schwelle: 391,4328 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 361,69 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 321,00 US-Dollar Hebel: 11,56 Kurschance: + 85 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.