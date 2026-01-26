EMP Metals treibt Bau der Vorführanlage im Projekt Aurora mit Fertigstellung der Innenausstattung voran

Vancouver, British Columbia, 26. Januar 2026 / IRW-Press / EMP Metals Corp. (CSE: EMPS) (OTCQB: EMPPF) (FWB: 9ST) („EMP Metals“ oder das „Unternehmen“) freut sich, die erfolgreiche Fertigstellung der Innenausstattung jenes Gebäudes bekannt zu geben, in dem die geplante Vorführanlage zur Lithiumraffination untergebracht werden soll. Die Gebäudestruktur ist nun fertiggestellt, isoliert und innen sowie außen mit Metall verkleidet ( siehe Abbildung 1 ). Derzeit werden in Vorbereitung auf die Anlieferung der verfahrenstechnischen Anlagenteile und auf den Ausbau weiterer Funktionsbereiche der Anlage die Beleuchtungs- und Anlagenkabel gemäß den allgemeinen Anordnungsskizzen (General Arrangement Drawings, GAD) verlegt.

Der Bau der verfahrenstechnischen Anlagenteile bei der Firma Saltworks Technologies Inc. („Saltworks“) in Richmond, British Columbia, schreitet voran, mit der Vorinbetriebnahme der fertiggestellten Skids wurde bereits begonnen. Der Bau des Systems zur direkten Lithiumgewinnung (DLE) der zweiten Generation für das Projekt Aurora, laut Beschreibung von Saltworks, verläuft ebenfalls planmäßig.

Paul Schubach, COO von EMP Metals, erläutert: „Die Arbeiten am Standort der Vorführanlage Aurora in Saskatchewan sowie der Bau und die Inbetriebnahme der Oberflächenveredelungsanlagen bei der Firma Saltworks verlaufen nach wie vor plangemäß. Wir liegen im Zeitplan und werden im zweiten Quartal eine der ersten Lithiumextraktionsanlagen mit direktem Anschluss am Bohrlochkopf in Saskatchewan in Betrieb nehmen.“

Das Unternehmen wird die nächsten Updates veröffentlichen, sobald weitere Fortschritte erzielt und wichtige Meilensteine erreicht werden.

Mit der Vorführanlage des Projekts Aurora wird ein modulares Hub-and-Spoke-Modell zur Lithiumgewinnung und -veredelung im Dauerbetrieb mit direktem Anschluss am Bohrlochkopf etabliert, getestet und optimiert. Mit dem Programm vor Ort sollen Leistungsverbesserungen und Kosteneinsparungen erzielt und gleichzeitig auch das Risiko zukünftiger Investitionen verringert werden. Der Fokus im Projekt Aurora, einer gemeinsamen Initiative von EMP Metals Corp. und Saltworks, liegt auf der Kostensenkung, der Verfahrensvereinfachung und der optimalen Nutzung der besten verfügbaren und wirtschaftlichsten Technologie. Gleichzeitig soll ein komplettes Lithiumsystem, vom Bohrloch bis hin zur Batteriechemikalie, optimiert werden. Im Rahmen der gemeinsamen Initiative wird Saltworks die Planung einer vollwertigen Anlage samt Kostenschätzungen für eine modulare, wiederholbare kommerzielle Veredelungsanlage mit einer Kapazität von über 3.000 Tonnen pro Jahr für EMP Metals verantworten und dazu Datenmaterial und Erkenntnisse aus dem Projekt der Vorführanlage heranziehen.