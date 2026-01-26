naoo AG Starts Strong Year with Record User and Download Growth
At the dawn of 2026, naoo AG is accelerating: soaring user numbers, chart-topping rankings, and fresh AI-powered features are reshaping its app experience.
Foto: stock.adobe.com
- naoo AG has experienced significant growth in user activity and downloads at the start of 2026, with monthly active users increasing by 23.9% and weekly active users by 45.9%.
- The company introduced new features, including an AI-based feed and intelligent search, enhancing user experience and app performance.
- On December 31, 2025, naoo ranked 6th in the Swiss App Charts, indicating increased visibility and user engagement.
- The launch of naoo Loops, a personalized AI-driven short video format, and subsequent updates have contributed to improved app stability and performance.
- Daily downloads have more than doubled since November, currently exceeding 200 per day, reflecting the app's growing popularity.
- naoo AG plans to release additional product innovations in the first quarter of 2026 to further enhance user experience and introduce new features for users and business partners.
