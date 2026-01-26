    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsnaoo AktievorwärtsNachrichten zu naoo
    naoo AG Starts Strong Year with Record User and Download Growth

    At the dawn of 2026, naoo AG is accelerating: soaring user numbers, chart-topping rankings, and fresh AI-powered features are reshaping its app experience.

    Foto: stock.adobe.com
    • naoo AG has experienced significant growth in user activity and downloads at the start of 2026, with monthly active users increasing by 23.9% and weekly active users by 45.9%.
    • The company introduced new features, including an AI-based feed and intelligent search, enhancing user experience and app performance.
    • On December 31, 2025, naoo ranked 6th in the Swiss App Charts, indicating increased visibility and user engagement.
    • The launch of naoo Loops, a personalized AI-driven short video format, and subsequent updates have contributed to improved app stability and performance.
    • Daily downloads have more than doubled since November, currently exceeding 200 per day, reflecting the app's growing popularity.
    • naoo AG plans to release additional product innovations in the first quarter of 2026 to further enhance user experience and introduce new features for users and business partners.






    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
