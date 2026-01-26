    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsUnternehmensnachrichtenvorwärtsNachricht
    ASTA ENERGY kündigt Preisspanne und IPO-Details an

    ASTA Energy Solutions drängt an die Börse: Mit starkem Wachstumskurs, prominenten Ankerinvestoren und klaren Investitionsplänen startet das Unternehmen seinen IPO.

    ASTA ENERGY kündigt Preisspanne und IPO-Details an
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • Der geplante Börsengang (IPO) von ASTA Energy Solutions AG hat eine Preisspanne von EUR 27,50 bis EUR 29,50 pro Aktie festgelegt.
    • Das Angebot umfasst bis zu ca. 4,55 Millionen neue Aktien sowie bestehende Aktien im Gesamtvolumen von bis zu EUR 190 Mio., inklusive Greenshoe-Option.
    • Der Bruttoemissionserlös von ca. EUR 125 Mio. soll für Wachstumsinvestitionen, Kapazitätserweiterung, Lieferketten-Resilienz und Schuldenabbau verwendet werden.
    • Die Erstnotiz im Frankfurter Prime Standard wird voraussichtlich am oder um den 30. Januar 2026 erfolgen.
    • Siemens Energy und internationale institutionelle Investoren haben sich als Cornerstone-Investoren verpflichtet, insgesamt rund EUR 55 Mio. im Rahmen des Börsengangs zu investieren.
    • Das Free Float nach dem Börsengang wird voraussichtlich bis zu 39% betragen, wobei die Unternehmen nach dem IPO Mehrheitsanteile behalten sollen.






    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    ASTA ENERGY kündigt Preisspanne und IPO-Details an
