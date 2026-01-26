ASTA ENERGY kündigt Preisspanne und IPO-Details an
ASTA Energy Solutions drängt an die Börse: Mit starkem Wachstumskurs, prominenten Ankerinvestoren und klaren Investitionsplänen startet das Unternehmen seinen IPO.
- Der geplante Börsengang (IPO) von ASTA Energy Solutions AG hat eine Preisspanne von EUR 27,50 bis EUR 29,50 pro Aktie festgelegt.
- Das Angebot umfasst bis zu ca. 4,55 Millionen neue Aktien sowie bestehende Aktien im Gesamtvolumen von bis zu EUR 190 Mio., inklusive Greenshoe-Option.
- Der Bruttoemissionserlös von ca. EUR 125 Mio. soll für Wachstumsinvestitionen, Kapazitätserweiterung, Lieferketten-Resilienz und Schuldenabbau verwendet werden.
- Die Erstnotiz im Frankfurter Prime Standard wird voraussichtlich am oder um den 30. Januar 2026 erfolgen.
- Siemens Energy und internationale institutionelle Investoren haben sich als Cornerstone-Investoren verpflichtet, insgesamt rund EUR 55 Mio. im Rahmen des Börsengangs zu investieren.
- Das Free Float nach dem Börsengang wird voraussichtlich bis zu 39% betragen, wobei die Unternehmen nach dem IPO Mehrheitsanteile behalten sollen.
