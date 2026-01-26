RBC stuft Shell (neu) auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Shell von "Outperform" auf "Sector Perform" abgestuft und das Kursziel von 3600 auf 3200 Pence gesenkt. Der Ölkonzern sei in den vergangenen Jahren, in denen sich das Management auf die Kosten und die Kapitaldisziplin fokussiert habe, ein bevorzugter Titel in der europäischen Energiebranche gewesen, schrieb Biraj Borkhataria in seiner am Montag vorliegenden Neubewertung. Die starke Bilanz habe zudem die Erträge der Anteilseigner über Aktienrückkäufe gestützt. Künftig dürften die Investoren aber mehr auf die Langlebigkeit des Portfolios als auf die kurzfristigen Aktionärsrenditen schauen./rob/gl/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 25.01.2026 / 20:29 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / 00:45 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Shell Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,38 % und einem Kurs von 31,12EUR auf Tradegate (26. Januar 2026, 08:09 Uhr) gehandelt.



