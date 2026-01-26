    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsGold RohstoffvorwärtsNachrichten zu Gold

    Gold

    5 Aufrufe 5 0 Kommentare 0 Kommentare
    Anzeige

    Gold über 5.000 US-Dollar, Silber über 100 US-Dollar

    Historische Preisschwellen überschritten: Warum der gleichzeitige Anstieg von Gold und Silber mehr als eine Rallye signalisiert.

    Gold - Gold über 5.000 US-Dollar, Silber über 100 US-Dollar

    Die Edelmetallmärkte haben eine historische Schwelle überschritten. Gold notiert erstmals oberhalb von 5.000 US-Dollar je Feinunze, während Silber die Marke von 100 US-Dollar überschritten hat. Beide Preisniveaus galten über Jahre hinweg als theoretische Szenarien – nun sind sie Realität. Der Markt signalisiert damit eine neue Phase, die weit über kurzfristige Preisbewegungen hinausgeht.

    Der gleichzeitige Anstieg beider Metalle deutet auf eine tiefgreifende Veränderung im globalen Finanz- und Rohstoffumfeld hin. Gold und Silber reagieren nicht isoliert, sondern spiegeln strukturelle Entwicklungen wider, die sich über einen längeren Zeitraum aufgebaut haben.

    Lesen Sie hier den kompletten Artikel:

    Gold über 5.000 US-Dollar, Silber über 100 US-Dollar:
    Edelmetalle in einer neuen Marktphase
     

     

    Disclaimer

    I. Informationsfunktion und Haftungsausschluss: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und ersetzen keine individuelle, fachkundige Anlageberatung. Es handelt sich nicht um Finanzanalysen oder Verkaufsangebote, noch liegt eine Handlungsaufforderung zum Kauf bzw. Verkauf von Wertpapieren vor. Entscheidungen, die auf Basis der veröffentlichten Informationen getroffen werden, erfolgen vollständig auf eigene Gefahr. Zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und den Lesern bzw. Nutzern entsteht kein vertragliches Verhältnis, da sich unsere Informationen ausschließlich auf das Unternehmen und nicht auf persönliche Anlageentscheidungen beziehen.

    II. Risikoaufklärung: Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Trotz sorgfältiger Recherche übernimmt die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren keine Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie bezüglich Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der veröffentlichten Informationen. Bitte beachten Sie auch unsere weiteren Nutzungshinweise.

    III. Interessenkonflikte: Gemäß §34b WpHG und §48f Abs. 5 BörseG (Österreich) weisen wir darauf hin, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH sowie ihre Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter Aktien der oben genannten Unternehmen halten. Zudem besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen diesen Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH, und es ist möglich, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH jederzeit Aktien dieser Unternehmen kauft oder verkauft. Diese Umstände können zu Interessenkonflikten führen, da die oben genannten Unternehmen die GOLDINVEST Consulting GmbH für die Berichterstattung entlohnen.

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte

    Autor
    GOLDINVEST.de
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von GOLDINVEST.de
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Gold Gold über 5.000 US-Dollar, Silber über 100 US-Dollar Gold über 5.000 US-Dollar, Silber über 100 US-Dollar – was lange als theoretisches Szenario galt, ist Realität. Der Gleichlauf beider Edelmetalle signalisiert mehr als eine Rallye: Er spiegelt tiefgreifende Veränderungen in Geldordnung, Industrie und Vertrauen wider. Edelmetalle erreichen eine neue Bewertungsdimension – strukturell, nicht spekulativ.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     