    Ryanair erwartet stärkeres Passagierwachstum

    Für Sie zusammengefasst
    • Ryanair profitiert von höherer Reiselust im Q3.
    • Passagierwachstum 2025/26 auf fast 208 Millionen.
    • Umsatz steigt um 9%, Gewinn sinkt um 22%.
    Foto: Arne Dedert - DPA

    DUBLIN (dpa-AFX) - Der Billigflieger Ryanair hat im dritten Quartal von einer höheren Reiselust profitiert. Das Unternehmen erhöhte zudem wegen verbesserten Flugzeuglieferungen von Boeing und einer stärkeren Nachfrage seine Erwartungen für das Passagierwachstum im laufenden Geschäftsjahr erneut leicht. Dieses soll 2025/26 (per Ende März) vier Prozent auf fast 208 Millionen steigen, gegenüber den im November prognostizierten 207 Millionen, wie Ryanair am Montag in Dublin mitteilte. Die Flugpreise dürften um mehr als sieben Prozent wachsen und tendierten damit über dem Vorjahreswert, so die Fluggesellschaft.

    Für das laufende Jahr geht Ryanair einer "vorsichtigen Schätzung" nach von einem bereinigten Ergebnis nach Steuern von 2,13 bis 2,23 Milliarden Euro aus. Bislang hatte die Fluggesellschaft keine konkrete Prognose abgegeben.

    Europas größter Billigflieger verzeichnete gute Fortschritte bei den Boeing-Auslieferungen, nachdem es zuvor wegen der Krise beim US-Flugzeugbauer immer wieder Verzögerungen gegeben hatte. Die Fluggesellschaft erwartet nun eigenen Angaben zufolge die Auslieferung der letzten vier Max-8-Modelle bis Februar, während die neuere Max 10, die noch nicht zertifiziert ist, im Frühjahr 2027 in die Ryanair-Flotte aufgenommen werden soll. Ryanair erhöhte daher sein Passagierziel für das kommende Geschäftsjahr von 215 auf 216 Millionen.

    Im dritten Quartal (per Ende Dezember) stieg der Umsatz um neun Prozent auf 3,2 Milliarden Euro. Der bereinigte Gewinn nach Steuern sank dagegen unter anderem wegen gestiegener Kosten um 22 Prozent auf 115 Millionen Euro. Nicht berücksichtigt ist dabei eine Rückstellung von 85 Millionen Euro für eine Geldbuße der italienischen Wettbewerbsbehörde. Analysten hatten im Schnitt mit einem Gewinn von 90,2 Millionen gerechnet./nas/mne/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Boeing Aktie

    Die Boeing Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,98 % und einem Kurs von 211,2 auf Tradegate (26. Januar 2026, 08:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Boeing Aktie um +0,26 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +15,14 %.

    Die Marktkapitalisierung von Boeing bezifferte sich zuletzt auf 166,05 Mrd..

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 274,67USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 250,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 298,00USD was eine Bandbreite von +17,79 %/+40,40 % bedeutet.




    dpa-AFX
    Verfasst von dpa-AFX
