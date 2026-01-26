    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVestas Wind Systems Bearer and/or registered AktievorwärtsNachrichten zu Vestas Wind Systems Bearer and/or registered

    Analyse

    145 Aufrufe 145 0 Kommentare 0 Kommentare

    Grenzüberschreitende Meeres-Windparks senken Kosten

    Für Sie zusammengefasst
    • Grenzüberschreitender Windpark-Ausbau senkt Kosten.
    • BWO schätzt Einsparungen von mehreren Milliarden Euro.
    • Höhere Erträge durch bessere Flächen-Nutzung möglich.
    Analyse - Grenzüberschreitende Meeres-Windparks senken Kosten
    Foto: Arne Dedert - DPA

    HAMBURG (dpa-AFX) - Einer Analyse nach kann der grenzüberschreitende Ausbau von Windparks in Nord- und Ostsee die Energiewende günstiger machen. Der Bundesverband Windenergie Offshore (BWO) schätzt, Kosten von mehreren Milliarden Euro könnten vermieden werden. Der BWO hatte das Fraunhofer-Institut Iwes in Bremerhaven mit der Untersuchung beauftragt.

    Die Bundesregierung will die Leistung der Windräder auf See bis 2045 von 9,2 auf 70 Gigawatt steigern. Die Fraunhofer-Wissenschaftler haben untersucht, welche Effekte sich ergeben, wenn Windparks zum Erreichen des Ziels nicht allein in der deutschen ausschließlichen Wirtschaftszone errichtet werden.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Siemens Energy!
    Long
    133,43€
    Basispreis
    0,97
    Ask
    × 14,60
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    149,03€
    Basispreis
    0,95
    Ask
    × 14,59
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Dazu haben sie zwei Szenarien erdacht: Im ersten Szenario stammen 10 Gigawatt Leistung aus Windparks in der dänischen und schwedischen Wirtschaftszone, im zweiten sind es 20 Gigawatt.

    Laut BWO setzt die Analyse voraus, dass die Windparks ausschließlich an das deutsche Stromnetz angeschlossen werden. "Erforderlich sind dafür bilaterale Vereinbarungen", heißt es. Die Vereinbarungen müssten Unternehmen ermöglichen, dänische und schwedische Flächen zu nutzen.

    Je nach Szenario können im Vergleich zum alleinigen Ausbau in der deutschen Wirtschaftszone 6 bis 13 Prozent höhere Stromerträge erzielt werden, wie aus der Kurzfassung der Analyse hervorgeht. Trotz höherer Bau- und Wartungskosten lohne der grenzüberschreitende Ausbau sich finanziell.

    Warum wären Stromerträge in einem solchen Fall höher? Der BWO argumentiert, es gebe mehr Platz, die Anlagen aufzustellen. Größere Abstände führen zu höherer Produktion, weil die Anlagen sich nicht gegenseitig beeinträchtigen. Zudem habe Dänemark ertragreiche Windstandorte./lkm/DP/men

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Energy Aktie

    Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,60 % und einem Kurs von 33,62 auf Tradegate (26. Januar 2026, 08:10 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Energy Aktie um +7,98 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +19,20 %.

    Die Marktkapitalisierung von Siemens Energy bezifferte sich zuletzt auf 113,22 Mrd..

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 147,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 90,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 175,00EUR was eine Bandbreite von -36,64 %/+23,20 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Vestas Wind Systems Bearer and/or registered - A3CMNS - DK0061539921

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Vestas Wind Systems Bearer and/or registered. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Analyse Grenzüberschreitende Meeres-Windparks senken Kosten Einer Analyse nach kann der grenzüberschreitende Ausbau von Windparks in Nord- und Ostsee die Energiewende günstiger machen. Der Bundesverband Windenergie Offshore (BWO) schätzt, Kosten von mehreren Milliarden Euro könnten vermieden werden. Der BWO …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     