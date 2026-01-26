Samsungs HBM4-Produktion für Nvidia rückt näher – Aktie legt zu

Der Schritt markiert einen möglichen Wendepunkt für Samsung, das in den vergangenen Quartalen gegenüber SK Hynix an Boden verloren hatte. Lieferverzögerungen bei Hochleistungsspeichern hatten die Gewinne und den Aktienkurs des Konzerns zeitweise belastet.

Laut Reuters will Samsung Electronics bereits im kommenden Monat mit der Produktion seiner nächsten Generation von Hochleistungs-Speicherchips beginnen. Die neuen HBM4-Module sollen an Nvidia geliefert werden.

Entsprechend reagierte der Markt positiv: Samsung-Aktien legten im frühen Handel um rund 2,2 Prozent zu, während SK-Hynix-Papiere um knapp 3 Prozent nachgaben.

Qualifikationstests bestanden – Serienfertigung in Reichweite

Laut Berichten der südkoreanischen Zeitung Korea Economic Daily hat Samsung die entscheidenden Qualifikationstests für HBM4 bei Nvidia und AMD erfolgreich abgeschlossen. Demnach sollen erste Lieferungen an Nvidia bereits im kommenden Monat anlaufen. Offizielle Bestätigungen bleiben jedoch aus.

Parallel dazu berichtete Bloomberg, Samsung befinde sich in der finalen Zertifizierungsphase bei Nvidia. Nachdem bereits im September erste Muster ausgeliefert worden seien, plane das Unternehmen nun den Start der Massenproduktion im Februar. Für Investoren wächst damit die Hoffnung, dass Samsung künftig neben SK Hynix und Micron Technology als strategischer Lieferant für Nvidias nächste Chipgeneration positioniert sein wird.

SK Hynix kontert mit neuen Kapazitäten

Der Wettbewerb bleibt jedoch intensiv. SK Hynix hatte bereits im Oktober erklärt, die Lieferverhandlungen für HBM-Chips mit wichtigen Kunden für das kommende Jahr abgeschlossen zu haben. Zudem will das Unternehmen ab dem nächsten Monat in seinem neuen Werk M15X in Cheongju mit der Produktion beginnen.

Beide Konzerne werden voraussichtlich bei der Veröffentlichung ihrer Quartalszahlen am Donnerstag nähere Details zu HBM4-Aufträgen und Produktionsplänen bekannt geben.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die Samsung Electronics Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 88,40EUR auf TTMzero (26. Januar 2026, 08:09 Uhr) gehandelt.



