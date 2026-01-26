Lee Kum Kee arbeitet mit UNESCO zusammen, um das „Forever Flavors Project" einzuführen und gemeinsam ein globales Archiv von Geschmackserinnerungen zu gestalten
PEKING, 26. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Lee Kum Kee Sauce („Lee Kum Kee"), ein weltweit führendes Unternehmen für Saucen sowie Würzmittel, gab eine Partnerschaft mit der UNESCO (Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur) bekannt und veranstaltete in Peking eine Auftaktveranstaltung für die erste gemeinsame Initiative, das „Forever Flavors Project". Die Initiative wird Geschichten über Essen aus der ganzen Welt sammeln, um ein Archiv von Geschmackserinnerungen zu schaffen. Das Projekt nutzt den Geschmack als Brücke, um den interkulturellen Dialog sowie die emotionale Verbindung zu fördern und gleichzeitig die nachhaltige Bewahrung und Weitergabe des kulinarischen Erbes zu unterstützen.
Zur Auftaktveranstaltung des „Forever Flavors Project" nahmen Daniel Shih, Leiter für Unternehmensangelegenheiten sowie Chefjustiziar der Lee Kum Kee Group, Simon Cao, Bereichsleiter für globale Markenentwicklung und Kommunikation im globalen Marketing von Lee Kum Kee Sauce, sowie Professor Shahbaz Khan, Direktor und Vertreter des UNESCO-Regionalbüros für Ostasien, teil. Ebenfalls vertreten waren die Chinesische Nationalkommission für UNESCO, die Abteilung für internationalen Austausch und Zusammenarbeit des chinesischen Ministeriums für Kultur sowie Tourismus in China, die Abteilung für immaterielles Kulturerbe des Pekinger Kultur- und Tourismusbüros, Vertreter der UNESCO-Kategorie-2-Zentren, Delegationen chinesischer Städte der Gastronomie im UNESCO Creative Cities Network, Branchenverbände und Medien sowie Online-Influencer. Damit begann die Zusammenarbeit der beiden Partner offiziell.
Ein globaler Aufruf für Geschmackserinnerungen
Die Zusammenarbeit von Lee Kum Kee und der UNESCO umfasst vier Schwerpunkte: das kulinarische Kulturerbe zu bewahren, junge kulinarische Talente zu fördern, Plattformen für den interkulturellen Dialog aufzubauen sowie die Öffentlichkeit zur Teilnahme zu ermutigen. Das Gesamtziel lautet, über Zeit und geografische Grenzen hinweg gemeinsame kulinarische Erinnerungen zu bewahren und zu teilen.
Unter ihnen wird die Leitinitiative – das „Forever Flavors Project" – ab dem 20. Januar Einsendungen entgegennehmen. Über sein offizielles RedNote-Konto (Xiaohongshu): 忘不了的味道•档案计划, der offiziellen Instagram-Seite von Lee Kum Kee, der offiziellen Website der UNESCO, den offiziellen Konten von WeChat und anderen sozialen Medienplattformen werden Nutzer auf der ganzen Welt aufgefordert, Geschmackserlebnisse von sich selbst, ihren Familien oder ihren Communitys per Text, Video und Fotos zu teilen. Die Beiträge sollten die Hashtags „#忘不了的味道" oder „#Forever Flavors Project" enthalten und auf die dafür vorgesehene Projektwebsite hochgeladen werden: foreverflavorsproject.lkk.com.