Lee Kum Kee arbeitet mit UNESCO zusammen, um das „Forever Flavors Project" einzuführen und gemeinsam ein globales Archiv von Geschmackserinnerungen zu gestalten

PEKING, 26. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Lee Kum Kee Sauce („Lee Kum Kee"), ein weltweit führendes Unternehmen für Saucen sowie Würzmittel, gab eine Partnerschaft mit der UNESCO (Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur) bekannt und veranstaltete in Peking eine Auftaktveranstaltung für die erste gemeinsame Initiative, das „Forever Flavors Project". Die Initiative wird Geschichten über Essen aus der ganzen Welt sammeln, um ein Archiv von Geschmackserinnerungen zu schaffen. Das Projekt nutzt den Geschmack als Brücke, um den interkulturellen Dialog sowie die emotionale Verbindung zu fördern und gleichzeitig die nachhaltige Bewahrung und Weitergabe des kulinarischen Erbes zu unterstützen.

Zur Auftaktveranstaltung des „Forever Flavors Project" nahmen Daniel Shih, Leiter für Unternehmensangelegenheiten sowie Chefjustiziar der Lee Kum Kee Group, Simon Cao, Bereichsleiter für globale Markenentwicklung und Kommunikation im globalen Marketing von Lee Kum Kee Sauce, sowie Professor Shahbaz Khan, Direktor und Vertreter des UNESCO-Regionalbüros für Ostasien, teil. Ebenfalls vertreten waren die Chinesische Nationalkommission für UNESCO, die Abteilung für internationalen Austausch und Zusammenarbeit des chinesischen Ministeriums für Kultur sowie Tourismus in China, die Abteilung für immaterielles Kulturerbe des Pekinger Kultur- und Tourismusbüros, Vertreter der UNESCO-Kategorie-2-Zentren, Delegationen chinesischer Städte der Gastronomie im UNESCO Creative Cities Network, Branchenverbände und Medien sowie Online-Influencer. Damit begann die Zusammenarbeit der beiden Partner offiziell.