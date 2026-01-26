JPMorgan setzt Fraport auf 'Positive Catalyst Watch'

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fraport Aktie

Die Fraport Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,59 % und einem Kurs von 76,45 auf Tradegate (26. Januar 2026, 08:01 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fraport Aktie um +3,26 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,46 %.

Die Marktkapitalisierung von Fraport bezifferte sich zuletzt auf 7,08 Mrd..

Fraport zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1300 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 77,25EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 61,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 90,00EUR was eine Bandbreite von -20,47 %/+17,34 % bedeutet.