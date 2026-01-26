ANALYSE-FLASH
JPMorgan setzt Fraport auf 'Positive Catalyst Watch'
- JPMorgan belässt Fraport auf "Overweight" mit 83 Euro.
- Analystin signalisiert Optimismus für Kursentwicklung.
- Fraport stärkt Vertrauen in Barmittelzuflüsse bis 2026.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fraport mit einem Kursziel von 83 Euro auf "Overweight" belassen. Analystin Elodie Rall drückte den Papieren der Frankfurter wie auch Getlink vor der Berichtssaison der europäischen Infrastrukturbranche den Stempel "Positive Catalyst Watch" auf, der kurzfristig besonderen Optimismus für die Kursentwicklung signalisiert. Fraport dürfte hinsichtlich der Barmittelzuflüsse das Vertrauen stärken und einen starken Ausblick auf 2026 abgeben, so die Expertin./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2026 / 19:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / 00:15 / GMT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fraport Aktie
Die Fraport Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,59 % und einem Kurs von 76,45 auf Tradegate (26. Januar 2026, 08:01 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fraport Aktie um +3,26 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,46 %.
Die Marktkapitalisierung von Fraport bezifferte sich zuletzt auf 7,08 Mrd..
Fraport zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1300 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 77,25EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 61,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 90,00EUR was eine Bandbreite von -20,47 %/+17,34 % bedeutet.
