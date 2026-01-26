Bernstein senkt Carl Zeiss Meditec auf 'Market-Perform'

ich würde das nicht so pessimistisch sehen, wie viele hier im Board. Ich war bei Suess investiert, die wurden runtergeprügelt ohne Ende....und dann ging es doch schnell wieder steil bergauf.





Carl Zeiss Meditec steht weder vor Insolvenz noch vor Starug Verfahren; die Gewinne sprudeln halt aktuell nicht so wie angedacht. Die gehen aber ihren Weg. Da muss eben der ein oder andere Low-Performer im Management ausgetauscht werden.





Die Aktie ist heute um 17 - 18 Prozent gefallen. Wenn man noch berücksichtigt, das DAX & Co heute entgegen deutlich gestiegen sind, und Carl Zeiss auch von dieser Entwicklung nicht profitiert hat, liegt der Tagesverlust eher bei rd. 20 %. Das ist doch völlig übertrieben von einem Tag auf den anderen.





Ich denke, das die Fonds Manager das im Blick haben und auch in den nächsten Tagen einsteigen werden, um den Einstandskurs zu verbilligen.





Ich erinnere nur an die Private Equities, die Geld in den Taschen haben bis zum abwinken und Übernahmeobjekte suchen, es gibt mehr Geld bei BlackRock und Co als Unternehmen die zu kaufen sind. Ein Unternehmen wie Carl Zeiss Meditec ist doch nach wie vor eine "Perle" für jeden langfristig orientierten Investor.





Das wird schon, ihr müsst nur bissi Geduld mitbringen.











