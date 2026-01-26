ANALYSE-FLASH
Bernstein senkt Carl Zeiss Meditec auf 'Market-Perform'
- Bernstein stuft Zeiss Meditec auf "Market-Perform" ab.
- Kursziel von 50,55 Euro auf 31,00 Euro gesenkt.
- Zweifel an langfristiger Profitabilität und Margenverbesserung.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Carl Zeiss Meditec von "Outperform" auf "Market-Perform" abgestuft und das Kursziel von 50,55 auf 31,00 Euro gekappt. Nach der Gewinnwarnung des Medizintechnikkonzerns und dem abrupten Ausscheiden von Vorstandschef Maximillian Foerst Ende Dezember rechne sie - ausgehend von den Margentiefs - nicht mehr mit einer beständigen Margenverbesserung, schrieb Susannah Ludwig in einer am Montag vorliegenden Studie. Darüber hinaus wüchsen Zweifel bei ihr, was den langfristigen Anstieg der Profitabilität durch Disziplinierung und Vermarktung betreffe. Sie stehe nun an der Seitenlinie und warte auf Anzeichen, dass sich strategische Veränderungen in erhofften langfristigen Gewinnverbesserungen niederschlügen./ck/rob/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2026 / 02:54 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / 06:00 / UTC
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Carl Zeiss Meditec Aktie
Die Carl Zeiss Meditec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,13 % und einem Kurs von 28,08 auf Tradegate (26. Januar 2026, 08:22 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Carl Zeiss Meditec Aktie um -29,36 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -30,91 %.
Die Marktkapitalisierung von Carl Zeiss Meditec bezifferte sich zuletzt auf 2,51 Mrd..
Carl Zeiss Meditec zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4000 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 38,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 31,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 49,00EUR was eine Bandbreite von +10,40 %/+74,50 % bedeutet.
Solche substanzlosen Beiträge gehören in das AfD-Forum und sind hier bei Carl Zeiss völlig fehl am Platze.
ich würde das nicht so pessimistisch sehen, wie viele hier im Board. Ich war bei Suess investiert, die wurden runtergeprügelt ohne Ende....und dann ging es doch schnell wieder steil bergauf.