    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCarl Zeiss Meditec AktievorwärtsNachrichten zu Carl Zeiss Meditec

    ANALYSE-FLASH

    157 Aufrufe 157 0 Kommentare 0 Kommentare

    Bernstein senkt Carl Zeiss Meditec auf 'Market-Perform'

    Für Sie zusammengefasst
    • Bernstein stuft Zeiss Meditec auf "Market-Perform" ab.
    • Kursziel von 50,55 Euro auf 31,00 Euro gesenkt.
    • Zweifel an langfristiger Profitabilität und Margenverbesserung.
    ANALYSE-FLASH - Bernstein senkt Carl Zeiss Meditec auf 'Market-Perform'
    Foto: Carl Zeiss Meditec AG

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Carl Zeiss Meditec von "Outperform" auf "Market-Perform" abgestuft und das Kursziel von 50,55 auf 31,00 Euro gekappt. Nach der Gewinnwarnung des Medizintechnikkonzerns und dem abrupten Ausscheiden von Vorstandschef Maximillian Foerst Ende Dezember rechne sie - ausgehend von den Margentiefs - nicht mehr mit einer beständigen Margenverbesserung, schrieb Susannah Ludwig in einer am Montag vorliegenden Studie. Darüber hinaus wüchsen Zweifel bei ihr, was den langfristigen Anstieg der Profitabilität durch Disziplinierung und Vermarktung betreffe. Sie stehe nun an der Seitenlinie und warte auf Anzeichen, dass sich strategische Veränderungen in erhofften langfristigen Gewinnverbesserungen niederschlügen./ck/rob/ajx

    Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2026 / 02:54 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / 06:00 / UTC

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Carl Zeiss Meditec AG!
    Long
    26,11€
    Basispreis
    0,23
    Ask
    × 12,18
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    30,23€
    Basispreis
    0,25
    Ask
    × 11,21
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    -----------------------
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    -----------------------

    Carl Zeiss Meditec

    -1,13 %
    -29,36 %
    -30,91 %
    -39,37 %
    -50,89 %
    -78,82 %
    -79,06 %
    +4,39 %
    -40,00 %
    ISIN:DE0005313704WKN:531370

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Carl Zeiss Meditec Aktie

    Die Carl Zeiss Meditec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,13 % und einem Kurs von 28,08 auf Tradegate (26. Januar 2026, 08:22 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Carl Zeiss Meditec Aktie um -29,36 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -30,91 %.

    Die Marktkapitalisierung von Carl Zeiss Meditec bezifferte sich zuletzt auf 2,51 Mrd..

    Carl Zeiss Meditec zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4000 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 38,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 31,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 49,00EUR was eine Bandbreite von +10,40 %/+74,50 % bedeutet.


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 31,00, was eine Steigerung von +9,54% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Carl Zeiss Meditec - 531370 - DE0005313704

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Carl Zeiss Meditec. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den kräftigen Kurssturz von Carl Zeiss Meditec nach vorläufigen Quartalszahlen und einer Gewinnwarnung; die Aktie fiel teils rund 15–18% und notiert nahe/unter dem Emissionspreis von 29 €. Thema sind mögliche Prognoseverfehlungen, Analystenkürzungen und unterschiedliche Kursziele, Absatzschwäche in USA/China, Unsicherheit bei EBIT/EBITA, erhöhtes Handelsvolumen beim Sell‑off sowie Einschätzungen zu Bewertung/Chance vs. Risiko nicht‑wiederkehrender Belastungen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Carl Zeiss Meditec eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    ANALYSE-FLASH Bernstein senkt Carl Zeiss Meditec auf 'Market-Perform' Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Carl Zeiss Meditec von "Outperform" auf "Market-Perform" abgestuft und das Kursziel von 50,55 auf 31,00 Euro gekappt. Nach der Gewinnwarnung des Medizintechnikkonzerns und dem abrupten Ausscheiden von …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     