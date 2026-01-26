RBC senkt Hugo Boss auf 'Sector Perform' - Ziel 38 Euro

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hugo Boss Aktie

Die Hugo Boss Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,16 % und einem Kurs von 34,21 auf Tradegate (26. Januar 2026, 08:21 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hugo Boss Aktie um +0,61 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,44 %.

Die Marktkapitalisierung von Hugo Boss bezifferte sich zuletzt auf 2,43 Mrd..

Hugo Boss zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,0700 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 37,57EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 33,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 40,00EUR was eine Bandbreite von -4,60 %/+15,64 % bedeutet.