ANALYSE-FLASH
RBC senkt Hugo Boss auf 'Sector Perform' - Ziel 38 Euro
- RBC senkt Kursziel für Hugo Boss auf 38 Euro.
- Aktien von "Outperform" auf "Sector Perform" abgestuft.
- Umsatzrückgang von 7% bis 2026 erwartet.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Hugo Boss von 40 auf 38 Euro gesenkt und die Aktien von "Outperform" auf "Sector Perform" abgestuft. 2026 werde ein Jahr der Neuaufstellung, schrieb Manjari Dhar in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung. Die Metzinger hätten mit ihrer "CLAIM 5 Touchdown"-Strategie gute Schritte zur Steigerung ihrer Markenstärke unternommen. Im neuen Jahr gehe es aber nun auf eine neue Umsatz- und Kostenbasis. Dhar rechnet mit einem Umsatzrückgang von etwa 7 Prozent. Wieder anziehende Dynamik sieht erst 2027./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.01.2026 / 19:51 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / 00:45 / EST
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hugo Boss Aktie
Die Hugo Boss Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,16 % und einem Kurs von 34,21 auf Tradegate (26. Januar 2026, 08:21 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hugo Boss Aktie um +0,61 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,44 %.
Die Marktkapitalisierung von Hugo Boss bezifferte sich zuletzt auf 2,43 Mrd..
Hugo Boss zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,0700 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 37,57EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 33,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 40,00EUR was eine Bandbreite von -4,60 %/+15,64 % bedeutet.
Das durchschnittliche kgv lag zwischen 2020 bis 2024 bei ca 18 (Quelle Dr. Google), das wäre im Vergleich zu den Peers meines Erachtens eine faire Bewertung, aktuell liegt das kgv zwischen 10 und 11, Divi Rend bei ca 4%.
Starkes Zeichen mit den Insiderkäufen.
Das einzige was mich stört ist das Wort langfristig. "Hugo Boss strebt langfristig wieder zweistellige Gewinnmarge an". Hier hätte das Wort mittelfristig auch gepasst.