RBC senkt Shell auf 'Sector Perform' - Ziel runter auf 3200 Pence
- RBC stuft Shell von "Outperform" auf "Sector Perform" ab.
- Kursziel gesenkt von 3600 auf 3200 Pence.
- Investoren fokussieren sich auf Portfolio-Langlebigkeit.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat Shell von "Outperform" auf "Sector Perform" abgestuft und das Kursziel von 3600 auf 3200 Pence gesenkt. Der Ölkonzern sei in den vergangenen Jahren, in denen sich das Management auf die Kosten und die Kapitaldisziplin fokussiert habe, ein bevorzugter Titel in der europäischen Energiebranche gewesen, schrieb Biraj Borkhataria in seiner am Montag vorliegenden Neubewertung. Die starke Bilanz habe zudem die Erträge der Anteilseigner über Aktienrückkäufe gestützt. Künftig dürften die Investoren aber mehr auf die Langlebigkeit des Portfolios als auf die kurzfristigen Aktionärsrenditen schauen./rob/gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.01.2026 / 20:29 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / 00:45 / EST
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Shell Aktie
Die Shell Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,19 % und einem Kurs von 31,18 auf Tradegate (26. Januar 2026, 08:23 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Shell Aktie um -1,62 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,62 %.
Die Marktkapitalisierung von Shell bezifferte sich zuletzt auf 175,99 Mrd..
Shell zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,4447. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,9500 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 34,57GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00GBP und das höchste Kursziel liegt bei 3.400,00GBP was eine Bandbreite von -9,91 %/+10.839,51 % bedeutet.
shell profitiert davon....sie sind auch einer der wenigen die das recht schon haben gas aus venzuelanischen gewässern zu fördern.
US grants license for Shell, Trinidad to develop Venezuelan gas field, official says
für mich sind das gute Preise für b+h auf Lebenszeit ...Brauch da keine +20 Prozent in einer Woche das die dann wieder ne Woche später -20 Prozent hat 😅...
alles gut so 👍🏽, für mich zumindest 😊