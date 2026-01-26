Erholungsrally bei Nemetschek nach Kehrtwende von JPMorgan

Das Thema Künstliche Intelligenz (KI) sieht George für Nemetschek eher als Chance denn Bedrohung. In den Kernmarken wie Bluebeam dürfte man KI gut monetarisieren./ag/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAP Aktie

Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,85 % und einem Kurs von 82,70 auf Tradegate (26. Januar 2026, 08:24 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAP Aktie um -1,04 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,86 %.

Die Marktkapitalisierung von SAP bezifferte sich zuletzt auf 241,18 Mrd..

SAP zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2100 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 290,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 270,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 320,00EUR was eine Bandbreite von +37,85 %/+63,38 % bedeutet.