AKTIE IM FOKUS
Erholungsrally bei Nemetschek nach Kehrtwende von JPMorgan
- Nemetschek-Aktien steigen um fast 8 Prozent.
- JPMorgan-Analyst hebt Aktie auf Empfehlungsliste.
- KI wird als Chance für Nemetschek betrachtet.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Erholung der Aktien von Nemetschek dürfte am Montag deutlich Fahrt aufnehmen. Auf der Handelsplattform Tradegate lagen die Papiere des Bausoftwarespezialisten mit 83,90 Euro um fast 8 Prozent über dem Xetra-Schluss vom Freitag.
Auslöser ist die Kehrtwende des JPMorgan-Analysten Joseph George. Er gab nicht nur seine skeptische Einschätzung auf, sondern setzte die Nemetschek-Aktie gleich auf die Empfehlungsliste der Investmentbank. Auf der "Analyst Focus List" stehen sie nun neben SAP als einer der europäischen Software-Favoriten. Mit seinem Kursziel von 110 Euro signalisiert er eine mögliche Rückkehr auf das Niveau von Oktober. Am Mittwoch hatten Nemetschek-Papiere mit 72,80 Euro noch einen Tiefpunkt seit November 2023 erreicht.
Das Thema Künstliche Intelligenz (KI) sieht George für Nemetschek eher als Chance denn Bedrohung. In den Kernmarken wie Bluebeam dürfte man KI gut monetarisieren./ag/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAP Aktie
Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,85 % und einem Kurs von 82,70 auf Tradegate (26. Januar 2026, 08:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAP Aktie um -1,04 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,86 %.
Die Marktkapitalisierung von SAP bezifferte sich zuletzt auf 241,18 Mrd..
SAP zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2100 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 290,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 270,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 320,00EUR was eine Bandbreite von +37,85 %/+63,38 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Nemetschek - 645290 - DE0006452907
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Nemetschek. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
https://research-hub.de/events
Nemetschek ist 15 Uhr dran. Vielleicht gibt es news!