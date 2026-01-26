JPMORGAN stuft JCDecaux auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für JCDecaux mit einem Kursziel von 16 Euro auf "Neutral" belassen. 2026 dürfte in der europäischen Internetbranche vom Thema KI-Einfluss geprägt sein, schrieb Marcus Diebel am Montag. Dabei dürfte sich die Spreu der verwundbaren Unternehmen vom Weizen der stark positionierten trennen. Beim Werbekonzern JCDecaux dürften sich die Trends bessern, die Berechenbarkeit sei allerdings schlecht./ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2026 / 01:08 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / 01:10 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die JC Decaux Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,87 % und einem Kurs von 17,17EUR auf Tradegate (23. Januar 2026, 22:26 Uhr) gehandelt.