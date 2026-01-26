    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMBB AktievorwärtsNachrichten zu MBB
    MBB SE übertrifft 2025-Prognose: 18 % EBITDA-Marge bei 1,17 Mrd. € Umsatz

    MBB SE übertrifft 2025 erneut die eigenen Ziele: Umsatz, Ergebnis und Liquidität legen deutlich zu und untermauern die starke Entwicklung der Unternehmensgruppe.

    Foto: Andrei Armiagov - stock.adobe.com
    • MBB SE hat das Geschäftsjahr 2025 mit einem Umsatz von 1,17 Mrd. € abgeschlossen, was eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr (1,07 Mrd. €) darstellt.
    • Die bereinigte EBITDA-Marge beträgt rund 18 %, im Vergleich zu 14,0 % im Vorjahr.
    • Das bereinigte EBITDA liegt voraussichtlich bei etwa 211 Mio. €, gegenüber 149,0 Mio. € im Vorjahr.
    • Die Umsatzprognose von 1,1 bis 1,2 Mrd. € und die EBITDA-Marge von 15 bis 17 % wurden deutlich übertroffen.
    • Die Nettoliquidität der Gruppe stieg auf rund 760 Mio. €, im Vergleich zu 553,9 Mio. € am 31. Dezember 2024.
    • Der Geschäftsbericht 2025 wird am 31. März 2026 veröffentlicht.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht, bei MBB ist am 31.03.2026.

    Der Kurs von MBB lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 208,50EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +4,67 % im Plus.
    14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 209,00EUR das entspricht einem Plus von +0,24 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.278,19PKT (-0,06 %).


    MBB

    +7,07 %
    +7,23 %
    +0,35 %
    0,00 %
    +97,34 %
    +103,76 %
    +41,20 %
    +724,05 %
    +1.679,17 %
    ISIN:DE000A0ETBQ4WKN:A0ETBQ





