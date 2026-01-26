Europäischer Gaspreis setzt Höhenflug fort
- Erdgaspreis in Europa steigt auf 43,15 Euro/MWh.
- Preisanstieg von über 50% im laufenden Jahr.
- Kälte und geopolitische Risiken treiben Preise weiter.
AMSTERDAM (dpa-AFX) - Der Preis für europäisches Erdgas hat seinen jüngsten Höhenflug zum Wochenstart ungebremst fortgesetzt. An der Börse in Amsterdam wurde der richtungweisende Terminkontrakt TTF für europäisches Erdgas zur Auslieferung in einem Monat am Morgen bei 43,15 Euro je Megawattstunde (MWh) gehandelt. Das sind 7,7 Prozent mehr als am Freitag. Im laufenden Jahr hat sich der Preis damit um mehr als 50 Prozent erhöht.
Seit rund zwei Wochen geht es mit dem Gaspreis stark nach oben. Treiber sind niedrige Temperaturen in Teilen Europas mit einem höheren Gasverbrauch, der auf vergleichsweise niedrige Füllstände der Gasspeicher trifft. Zuletzt ist auch der Gaspreis in den USA deutlich gestiegen, was die Notierungen am europäischen Markt mit nach oben zog. In den USA tobt einer der verheerendsten Winterstürme der vergangenen Jahre. Am Sonntag waren dort zeitweise rund eine Million Menschen von Stromausfällen betroffen.
Neben der kalten Witterung wirken auch geopolitische Risiken immer wieder als Preistreiber im Handel mit Erdgas. Zuletzt hatte unter anderem die angespannte Lage im Iran die Sorge vor einem Übergreifen auf die gesamte Region geschürt. Außerdem wird am Markt weiter auf eine stärkere Nachfrage in China hingewiesen, dem weltweit größten Abnehmer von Flüssiggas./jha/men
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Erdgas - XD0002745517
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Erdgas. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Bei europäischen Gas habe ich das:
WisdomTree European Natural Gas ETC
WKN: A4AH3A ISIN: XS2872233403
Gasspeicher-Füllstände
Umfangreiche Informationen zu den Gasspeichern in Deutschland liefert Ihnen die INES-Speicherkarte.
https://energien-speichern.de/erdgasspeicher/gasspeicher-fuellstaende/