    Eingeschneite und vereiste Weichen behindern Bahnverkehr

    Für Sie zusammengefasst
    • Winterwetter führt zu DB-Ausfällen im Fernverkehr.
    • Strecke Hannover-Uelzen-Hamburg stark betroffen.
    • Regionalverkehr ebenfalls eingeschränkt, Metronom meldet.
    HANNOVER/HAMBURG (dpa-AFX) - Die Deutsche Bahn hat wegen des Winterwetters mit Einschränkungen und Ausfällen im Fernverkehr zu kämpfen. Betroffen sei die Strecke Hannover-Uelzen-Hamburg, sagte ein Bahnsprecher. Grund seien Weichenstörungen - die Weichen seien von Schnee zugeweht und eingefroren. Mitarbeiter der Bahn seien unterwegs, um die Weichen zu enteisen. Fernzüge werden seinen Worten zufolge derzeit an den Bahnhöfen zurückgehalten, kein Zug steht demnach auf freier Strecke. Einschränkungen gibt es auch auf der Strecke Berlin-Hamburg.

    Auch im Südwesten gibt es den Angaben zufolge Ausfälle, vor allem im Raum Frankfurt und im Raum Stuttgart. Die Fahrgäste seien gebeten, sich vor Fahrtantritt über ihre Verbindungen zu informieren.

    Nach Angaben des Bahnunternehmens Metronom gibt es auch Ausfälle im Regionalverkehr: Auf der Strecke Hamburg-Uelzen führen wegen des Wetters derzeit keine Züge, teilte das Unternehmen auf seiner Website mit. Weichen bei Lüneburg, Bienenbüttel, Bad Bevensen und Uelzen sowie beim Bahnbetriebswerk in Uelzen seien gestört, die Züge führen derzeit nicht./tst/DP/jha





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
