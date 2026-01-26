    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsABO Energy AktievorwärtsNachrichten zu ABO Energy
    ABO Energy erreicht Sanierungs-Meilenstein: Bankenvereinbarung & Gläubiger-Call

    ABO Energy ringt um die Wende: Trotz erwartetem Millionenverlust setzt das Unternehmen auf harte Sanierungsschritte – und eine starke Projektpipeline für die Zukunft.

    Foto: Horst Galuschka - picture alliance/dpa
    • ABO Energy hat eine Stillhaltevereinbarung mit den wichtigsten Gläubigern geschlossen, um die Sanierung des Unternehmens zu ermöglichen.
    • Für das Geschäftsjahr 2025 wird erstmals ein Verlust von rund 170 Millionen Euro erwartet, hauptsächlich aufgrund veränderter Marktbedingungen.
    • Das Unternehmen hat ein Transformations- und Effizienzprogramm gestartet, inklusive Kosten- und Personalabbau, um wieder profitabel zu werden.
    • Die Sanierung wird durch die Unterstützung eines spezialisierten Managements und eines CRO-Teams unter Leitung von Britta Hübner begleitet.
    • Eine Abstimmung ohne Versammlung soll die Gläubiger zur Unterstützung der Sanierung und zum Verzicht auf bestimmte Rechte auffordern; die Dokumente werden ab dem 26. Januar online verfügbar sein.
    • Trotz der Krise verfügt ABO Energy über eine Pipeline von Wind-, Solar- und Batterieprojekten mit ca. 30 Gigawatt Leistung, die die Basis für eine zukünftige Profitabilität bilden.

    Der Kurs von ABO Energy lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 7,3300EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,54 % im Minus.


    ABO Energy

    +0,83 %
    +5,65 %
    -37,34 %
    -78,90 %
    -82,20 %
    -91,25 %
    -84,98 %
    -22,75 %
    ISIN:DE0005760029WKN:576002





    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlichen Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
