'WSJ'
US-Pharmariese Merck beendet Übernahmegespräche mit Revolution Medicines
- Merck & Co beendet Übernahmegespräche mit Revolution.
- Einigung über Kaufpreis von 30 Mrd. USD gescheitert.
- Weitere Kaufinteressenten für Revolution Medicines vorhanden.
WASHINGTON (dpa-AFX) - Der US-Pharmakonzern Merck & Co hat Gespräche zur Übernahme des Biotech-Unternehmens Revolution Medicines einem Pressebericht zufolge beendet. Die beiden Unternehmen hätten sich nicht auf einen Kaufpreis einigen können, berichtete das "Wall Street Journal" (WSJ) am Sonntagabend unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Ein möglicher Deal hätte einen Wert von rund 30 Milliarden US-Dollar (rund 25 Milliarden Euro) gehabt. Die Gespräche zwischen beiden Unternehmen könnten jedoch wieder aufgenommen werden, hieß es in dem Artikel weiter. Zudem gebe es für Revolution Medicines auch noch andere Kaufinteressenten.
Revolution Medicines forscht an Mitteln gegen Bauchspeicheldrüsenkrebs. Die Ergebnisse einer zulassungsrelevanten Studie für eines seiner wichtigsten Medikamente werden im Sommer erwartet./err/lew/men
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Merck & Co Aktie
Die Merck & Co Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,55 % und einem Kurs von 91,00 auf Tradegate (26. Januar 2026, 08:52 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Merck & Co Aktie um -1,94 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,78 %.
Die Marktkapitalisierung von Merck & Co bezifferte sich zuletzt auf 226,11 Mrd..
Merck & Co zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1200 %.
