    Wirtschaft

    Rheinmetall und OHB konkurrieren mit Airbus um Satellitenprojekt

    Foto: Rheinmetall (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Rheinmetall weitet seine Ambitionen im Weltall aus. Der deutsche Rüstungskonzern will sich laut eines Medienberichts zusammen mit dem Bremer Satellitenhersteller OHB um das bislang größte Satellitenprojekt der Bundeswehr bewerben, das auch Airbus im Visier hat. Der Auftragswert soll sich auf bis zu zehn Milliarden Euro belaufen.

    Wie das "Handelsblatt" am Montag unter Berufung auf "fünf mit dem Vorgang betraute Personen" schreibt, soll die sogenannte Satellitenkonstellation "SATCOMBw Stufe 4" bis 2029 mit bis zu 200 Satelliten Panzer, Schiffe oder Soldaten miteinander vernetzen.

    Das Projekt ähnelt dabei in technischen Details dem Satellitennetzwerk Starlink, das von SpaceX betrieben wird, der Weltraumfirma von Elon Musk. Schon im Februar könnte die Ausschreibung für das Projekt erfolgen, wie ein Insider dem "Handelsblatt" sagte.


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Rheinmetall - 703000 - DE0007030009

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Rheinmetall. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Einschätzung, dass Rheinmetall von einem langfristigen Rüstungs‑Superzyklus und vollen Auftragsbüchern profitiert, weil NATO-/europäische Aufrüstung und hohe Finanzbedarfe (für Deutschland oft ~300 Mrd. genannt) Jahre Nachfrage sichern. Erwähnt werden Ausbauinvestitionen (Standort Harz) zur Kapazitätserweiterung. Kurzfristig könnten Friedenssignale Kurse belasten, viele Teilnehmer halten das aber bereits für eingepreist; der 2029‑Zeitplan stützt die langfristigen Fundamentaldaten.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Rheinmetall eingestellt.


    Verfasst von Redaktion dts
