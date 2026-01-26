The Platform Group: 39 % Umsatzwachstum auf 728 Mio. € im Geschäftsjahr 2025

Das Umsatzwachstum von The Platform Group im Geschäftsjahr 2025 beträgt 39 % und erreicht 728 Mio. Euro

Das bereinigte EBITDA liegt bei 55 Mio. Euro, was einer Steigerung von 65,3 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht

Das Bruttowarenvolumen (GMV) steigt um 44 % auf 1,3 Mrd. Euro

Die Nettogewinnsteigerung beträgt 42,2 %, von 32,7 Mio. Euro auf 46,5 Mio. Euro

Die bereinigte EBITDA-Marge verbessert sich auf 7,6 % (Vorjahr: 6,3 %)

Der Net Debt Leverage verbessert sich auf 2,2 (Vorjahr: 2,6)

Der nächste wichtige Termin, Vorläufiges Finanzergebnis zum Geschäftsjahr 2025, bei The Platform Group ist am 26.01.2026.

Der Kurs von The Platform Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 4,9225EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,65 % im Plus.

15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 4,8905EUR das entspricht einem Minus von -0,65 % seit der Veröffentlichung.





