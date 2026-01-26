    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsThe Platform Group AktievorwärtsNachrichten zu The Platform Group
    The Platform Group: 39 % Umsatzwachstum auf 728 Mio. € im Geschäftsjahr 2025

    The Platform Group setzt 2025 neue Maßstäbe: Starkes Umsatzplus, deutlich höheres EBITDA, wachsendes GMV und verbesserte Profitabilität untermauern den dynamischen Wachstumskurs.

    The Platform Group: 39 % Umsatzwachstum auf 728 Mio. € im Geschäftsjahr 2025
    Foto: adobe.stock.com
    • Das Umsatzwachstum von The Platform Group im Geschäftsjahr 2025 beträgt 39 % und erreicht 728 Mio. Euro
    • Das bereinigte EBITDA liegt bei 55 Mio. Euro, was einer Steigerung von 65,3 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht
    • Das Bruttowarenvolumen (GMV) steigt um 44 % auf 1,3 Mrd. Euro
    • Die Nettogewinnsteigerung beträgt 42,2 %, von 32,7 Mio. Euro auf 46,5 Mio. Euro
    • Die bereinigte EBITDA-Marge verbessert sich auf 7,6 % (Vorjahr: 6,3 %)
    • Der Net Debt Leverage verbessert sich auf 2,2 (Vorjahr: 2,6)

    Der nächste wichtige Termin, Vorläufiges Finanzergebnis zum Geschäftsjahr 2025, bei The Platform Group ist am 26.01.2026.

    Der Kurs von The Platform Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 4,9225EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,65 % im Plus.
    15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 4,8905EUR das entspricht einem Minus von -0,65 % seit der Veröffentlichung.


    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    The Platform Group: 39 % Umsatzwachstum auf 728 Mio. € im Geschäftsjahr 2025 The Platform Group setzt 2025 neue Maßstäbe: Starkes Umsatzplus, deutlich höheres EBITDA, wachsendes GMV und verbesserte Profitabilität untermauern den dynamischen Wachstumskurs.
