Ölpreise legen weiter zu
- Ölpreise steigen weiter, Brent bei 66,10 USD.
- Wintersturm in den USA verursacht massive Stromausfälle.
- Geopolitische Risiken, besonders im Iran, treiben Preise.
NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Montag weiter gestiegen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März kostete am Morgen 66,10 US-Dollar. Das waren 22 Cent mehr als am Freitag. Der Preis für US-Öl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 26 Cent auf 61,33 Dollar. Treiber sind der Wintersturm in den USA und geopolitische Risiken.
In den USA tobt einer der verheerendsten Winterstürme der vergangenen Jahre. Am Sonntag waren dort zeitweise rund eine Million Menschen von Stromausfällen betroffen. Zum Wochenbeginn machen die Wetterverhältnisse weiter vor allem Reisenden zu schaffen, auch Schulen in vielen Großstädten sind heute geschlossen. In den nächsten Tagen bleibt es eiskalt - Millionen US-Amerikaner müssen sich weiter auf Einschränkungen einstellen.
Neben der kalten Witterung wirken auch geopolitische Risiken als Preistreiber. Zuletzt hatte unter anderem die angespannte Lage im Iran die Sorge vor einem Übergreifen auf die gesamte Region geschürt./jha/men
Lage scheint sich im Iran zuzuspitzen,das Regime scheint massiv gegenzuhalten,dem Ölmarkt stehen große Bewegungen bevor.
Der Ölpreis bleibt rätselhaft.
Öl Profiteure von der US Invasion.