Wirtschaft
GrÃ¼ne wollen von EU trotz Mercosur-Blockade neue Handelsabkommen
Foto: Hafen von Rio de Janeiro (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Trotz der jÃ¼ngsten Blockade des Mercosur-Abkommens durch die GrÃ¼nen im EU-Parlament bekennt sich GrÃ¼nen-Bundestagsfraktionschefin Katharina DrÃ¶ge vor der Klausurtagung des Bundesvorstands zur Bedeutung von Handelspolitik und Handelsabkommen.
"Wir wollen, dass die EuropÃ¤ische Union weitere Handelsabkommen abschlieÃŸt, beispielsweise auch mit Indien, um dieses Signal der Kooperation zu senden", sagte DrÃ¶ge in der Sendung "FrÃ¼hstart" von RTL/ntv am Montag. Der Bundesvorstand werde sich bei seiner Tagung, an der DrÃ¶ge als Fraktionsvorsitzende im Bundestag nicht teilnimmt, "zentral" mit der Frage der Handelspolitik beschÃ¤ftigen.
In der vergangenen Woche hatte die Zustimmung der GrÃ¼nen im Europaparlament fÃ¼r eine juristische ÃœberprÃ¼fung des Mercosur-Handelsabkommens fÃ¼r enorme Kritik gesorgt. Mit diesem Votum, das vor allem mit den Stimmen der extremen Linken und Rechten zustande kam, kÃ¶nnte das Parlament die Inkraftsetzung des Abkommens deutlich verzÃ¶gern.
"Das Zeichen war schlecht", sagte DrÃ¶ge bei RTL/ntv. Sie sei froh, dass die grÃ¼nen Kollegen im EU-Parlament das mittlerweile genauso bewerten wÃ¼rden. Zu deren Entlastung verwies sie auf die groÃŸen Debatten "auf europÃ¤ischer Ebene". "Deswegen haben ja nicht nur GrÃ¼ne fÃ¼r diesen Antrag gestimmt, sondern auch Konservative, Abgeordnete, Sozialdemokraten, Liberale."
Dennoch distanzierte DrÃ¶ge sich deutlich vom Abstimmungsverhalten der eigenen Abgeordneten: "Ich sage es noch mal ganz klar: Das hÃ¤tte so nicht entschieden werden dÃ¼rfen."
