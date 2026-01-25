Konsolidierung auf hohem Niveau.

An den weltweiten Börsen verlief die vergangene Handelswoche turbulent, nachdem US-Präsident Donald Trump im Streit um Grönland zunächst mit Strafzöllen gegen acht europäische Länder gedroht hatte. In der Folge entbrannte eine Diskussion über die bisherige Finanzierung der US-Staatsverschuldung durch Europa. Europäische Staaten könnten als Reaktion darauf Druck ausüben, indem sie den Verkauf von US-Staatsanleihen androhen. Sollte diese Entwicklung eintreten, wären beispielsweise die Vermögenswerte der Münchener Rück davon betroffen. Zudem gerät das Unternehmen in seinem Kerngeschäft – der Absicherung von Erstversicherern gegen Naturkatastrophen und andere Großschäden – unter Druck, da die zuvor hohen Preise seit dem vergangenen Jahr zurückgehen.

Im großen Bild betrachtet ist der seit Mitte August 2022 anhaltende Aufwärtstrend in eine leichte Abwärtssequenz übergegangen. Vom Beginn der Aufwärtssequenz bis zum Allzeithoch entspricht dies in der Spitze einer Rendite von 178 Prozent. Mit dem Allzeithoch am 24. April 2025 bei 615,80 Euro lässt sich der Beginn der Seitwärtskonsolidierung der Aktie der Münchener Rück definieren. Das Allzeithoch wurde am 7. August 2025 noch einmal getestet, bevor die Handelstage mit Verlusten die Überhand gewonnen haben. Ab Mitte Januar 2026 wurde der Unterstützungsbereich zwischen 526,20 Euro und 512,60 Euro durchbrochen. Aktuell ist damit die nächste Unterstützungszone im Bereich 492,00 Euro und 479,50 Euro im Visier der Bären. Tritt der Fall ein, dass sich der Kursverlauf um das Level von 512,60 Euro in den kommenden Handelstagen stabilisiert, könnte der Kurs mittelfristig eine Seitwärtsrange ausbilden. Diese Range könnte an ihrer Unterseite bei 512,60 Euro begrenzt sein. Die obere Begrenzung der Range könnte die 200-Tage-Linie bei 543,20 Euro bilden. Nachdem die Umsätze nach Ansicht der Analysten zurückgehen werden, versucht das Management mit einem Kostensenkungsprogramm, die Gewinne im Steigen zu halten. Nachdem die Münchener Rück bis dato auch effizient geführt wurde, ist das Programm als sehr ambitioniert zu betrachten.

Münchener Rück (Tageschart in Euro) Tendenz:

Fazit Der Aktienkurs der Münchener Rück hat eine bedeutende Unterstützungslinie durchbrochen. Ob dieser Kursrückgang von Dauer ist, wird sich in den kommenden Handelstagen zeigen. Mit einem Open End Turbo Short (WKN JF3KHH) könnten risikofreudige Anleger, die einen fallenden Kurs der Aktie der Münchener Rück AG in den nächsten Wochen erwarten, überproportional von einem Hebel in Höhe von 3,63 profitieren. Das Ziel sei bei 455,32 Euro angenommen (19,16 Euro beim Derivat). Der Abstand zur Knock-Out-Barriere beträgt 27 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an. Dieser könnte beim Basiswert bei 547,00 Euro platziert werden. Im Open End Turbo Short ergibt sich daraus ein Stoppkurs von 10,01 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,2 zu 1.

Strategie für fallende Kurse WKN: JF3KHH Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 13,95 – 14,25 Euro Emittent: JP Morgan Basispreis: 646,91 Euro Basiswert: Münchener Rück AG KO-Schwelle: 646,91 Euro akt. Kurs Basiswert: 507,60 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 19,16 Euro Hebel: 3,63 Kurschance: + 34 Prozent Quelle J.P. Morgan

Tradings Update: Micron Technology Inc. Die am 3. November 2025 vorgestellte Long-Idee, mit der WKN JV7TFK auf eine steigende Aktie der Micron Technology Inc zu setzen, befindet sich sehr schön im Plus. Der Open End Turbo Long notiert am 23. Januar 2026 zum Geldkurs von 20,10 Euro und lag mit 261 Prozent über dem Einstiegskurs. Wer den Gewinn nicht mitnehmen, sondern in dieser Position investiert bleiben möchte, kann den Stoppkurs beim Derivat auf 19,40 Euro nachziehen.

Micron Technology Inc. (Tageschart in US-Dollar)

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu Morgan Stanley eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu JP Morgan eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.