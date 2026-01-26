Plattform Group: Umsatz steigt 2025 um 39 % auf 728 Mio. EUR – Positiver Ausblick!
The Platform Group überzeugt 2025 mit starkem Wachstum, steigender Profitabilität und solider Bilanz – und schafft damit die Basis für weitere Erfolge im Jahr 2026.
Foto: adobe.stock.com
- Der Umsatz von The Platform Group steigt 2025 um 38,8 % auf 728 Mio. EUR und liegt in der oberen Hälfte des prognostizierten Korridors (715-735 Mio. EUR).
- Das Bruttowarenvolumen (GMV) wächst um 44 % auf rund 1,3 Mrd. EUR, was die Prognose ebenfalls erfüllt.
- Das bereinigte EBITDA steigt um 65,3 % auf 55 Mio. EUR, mit einer verbesserten EBITDA-Marge von 7,6 %.
- Der Nettogewinn erhöht sich auf 46,5 Mio. EUR (Vorjahr: 32,7 Mio. EUR), der Gewinn je Aktie (EPS) auf 2,26 EUR.
- Die Net Debt Leverage sinkt auf 2,2x (Vorjahr: 2,6x), was auf eine verbesserte Finanzlage hinweist.
- Das Unternehmen wächst weiter durch die Anbindung von 16.610 Partnern, was die operative Skalierung unterstützt, und blickt optimistisch auf das Jahr 2026.
Der nächste wichtige Termin, Vorläufiges Finanzergebnis zum Geschäftsjahr 2025, bei The Platform Group ist am 26.01.2026.
+1,75 %
+5,98 %
-13,38 %
-45,61 %
-46,60 %
-19,35 %
-87,48 %
-84,06 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte