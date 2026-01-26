    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsApex Critical Metals Registered AktievorwärtsNachrichten zu Apex Critical Metals Registered
    81 Aufrufe 81 0 Kommentare 0 Kommentare

    Apex mobilisiert erstes Bohrgerät für das Seltenerdmetallprojekt Rift in Nebraska (USA)

    Apex mobilisiert erstes Bohrgerät für das Seltenerdmetallprojekt Rift in Nebraska (USA)
    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    Vancouver, British Columbia – 26. Januar 2026 / IRW-Press / Apex Critical Metals Corp. (CSE: APXC) (OTCQX: APXCF) (FWB: KL9) („Apex“ oder das „Unternehmen“), ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf die Identifizierung und Erschließung kritischer und strategischer Metalle konzentriert, freut sich bekannt zu geben, dass das Bohrgerät für das erste Bohrprogramm des Unternehmens vor Ort auf seinem Seltenerdmetallprojekt Rift eingetroffen ist. Das Projekt Rift im Karbonatitkomplex Elk Creek im Südosten des US-Bundesstaates Nebraska befindet sich zu 100 % im Besitz des Unternehmens.

     

    Abbildung 1. Erstes Bohrgerät trifft auf dem Seltenerdmetallprojekt Rift in Südost-Nebraska (USA) ein und wird am ersten Bohrstandort in Stellung gebracht.

     

    Die Montage und die Inbetriebnahme des ersten Bohrgeräts laufen; zugleich sind die Vorbereitungsarbeiten am Standort, die die Erschließung von Zufahrtswegen, den Bau von Bohrplattformen und die logistische Abwicklung umfassen, im Gange, um die bevorstehenden Bohrarbeiten zu unterstützen.

     

    Das geplante Phase-I-Bohrprogramm wird sich auf die Prüfung und Erweiterung der bedeutenden Seltenerdmetall-(REE)-Mineralisierung konzentrieren, die von früheren Betreibern definiert wurde. Die Bohrungen sollen einen Abschnitt von 850 Metern des Streichens in Nord-Süd-Richtung im südöstlichen Teil des Seltenerdmetallprojekts Rift des Unternehmens, dem Priorität eingeräumt wird, abdecken. Bei der Ermittlung der Ziele stützte man sich auf geophysikalische und geochemische Daten sowie Datenmaterial aus historischen Bohrungen, die alle in einem modernen 3D-Geomodell zusammengeführt wurden. Phase I ist darauf ausgelegt, ein besseres Verständnis des Potenzials des Seltenerdmetallprojekts Rift und der entsprechenden kritischen Mineralvorkommen in einem der höffigsten Karbonatitsysteme Nordamerikas zu vermitteln.

     

    Sean Charland, CEO von Apex Critical Metals, sagt dazu: „Die Ankunft unseres ersten Bohrgeräts bei Rift ist ein wichtiger Meilenstein, denn wir nehmen unsere Bohrkampagne nun offiziell auf. Wir sind überzeugt, dass wir damit ein verstärktes Bewusstsein für das Seltenerdmetallprojekt Rift schaffen und einen beschleunigten Weg zur Schätzung einer Mineralressource mit zusätzlichen Anschlussbohrungen im weiteren Jahresverlauf einschlagen können.“

    Seite 1 von 4 


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    IRW Press
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von IRW Press
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Apex mobilisiert erstes Bohrgerät für das Seltenerdmetallprojekt Rift in Nebraska (USA) Vancouver, British Columbia – 26. Januar 2026 / IRW-Press / Apex Critical Metals Corp. (CSE: APXC) (OTCQX: APXCF) (FWB: KL9) („Apex“ oder das „Unternehmen“), ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf die Identifizierung und …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     