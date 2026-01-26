Apex mobilisiert erstes Bohrgerät für das Seltenerdmetallprojekt Rift in Nebraska (USA)

Vancouver, British Columbia – 26. Januar 2026 / IRW-Press / Apex Critical Metals Corp. (CSE: APXC) (OTCQX: APXCF) (FWB: KL9) („Apex“ oder das „Unternehmen“), ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf die Identifizierung und Erschließung kritischer und strategischer Metalle konzentriert, freut sich bekannt zu geben, dass das Bohrgerät für das erste Bohrprogramm des Unternehmens vor Ort auf seinem Seltenerdmetallprojekt Rift eingetroffen ist. Das Projekt Rift im Karbonatitkomplex Elk Creek im Südosten des US-Bundesstaates Nebraska befindet sich zu 100 % im Besitz des Unternehmens.

Abbildung 1. Erstes Bohrgerät trifft auf dem Seltenerdmetallprojekt Rift in Südost-Nebraska (USA) ein und wird am ersten Bohrstandort in Stellung gebracht.

Die Montage und die Inbetriebnahme des ersten Bohrgeräts laufen; zugleich sind die Vorbereitungsarbeiten am Standort, die die Erschließung von Zufahrtswegen, den Bau von Bohrplattformen und die logistische Abwicklung umfassen, im Gange, um die bevorstehenden Bohrarbeiten zu unterstützen.

Das geplante Phase-I-Bohrprogramm wird sich auf die Prüfung und Erweiterung der bedeutenden Seltenerdmetall-(REE)-Mineralisierung konzentrieren, die von früheren Betreibern definiert wurde. Die Bohrungen sollen einen Abschnitt von 850 Metern des Streichens in Nord-Süd-Richtung im südöstlichen Teil des Seltenerdmetallprojekts Rift des Unternehmens, dem Priorität eingeräumt wird, abdecken. Bei der Ermittlung der Ziele stützte man sich auf geophysikalische und geochemische Daten sowie Datenmaterial aus historischen Bohrungen, die alle in einem modernen 3D-Geomodell zusammengeführt wurden. Phase I ist darauf ausgelegt, ein besseres Verständnis des Potenzials des Seltenerdmetallprojekts Rift und der entsprechenden kritischen Mineralvorkommen in einem der höffigsten Karbonatitsysteme Nordamerikas zu vermitteln.

Sean Charland, CEO von Apex Critical Metals, sagt dazu: „Die Ankunft unseres ersten Bohrgeräts bei Rift ist ein wichtiger Meilenstein, denn wir nehmen unsere Bohrkampagne nun offiziell auf. Wir sind überzeugt, dass wir damit ein verstärktes Bewusstsein für das Seltenerdmetallprojekt Rift schaffen und einen beschleunigten Weg zur Schätzung einer Mineralressource mit zusätzlichen Anschlussbohrungen im weiteren Jahresverlauf einschlagen können.“