JPMORGAN stuft RYANAIR HLDGS auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ryanair nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Der Billigflieger habe stark abgeschnitten, schrieb Analyst Harry Gowers in einer ersten Einschätzung am Montag. Der Experte verwies auf die Preisgestaltung und die Kontrolle der Stückkosten. Die Prognose für den Nettogewinn erscheine konservativ./rob/la/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2026 / 06:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / 06:46 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Ryanair Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,59 % und einem Kurs von 29,30EUR auf Tradegate (26. Januar 2026, 08:54 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Harry Gowers

Analysiertes Unternehmen: RYANAIR HLDGS

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 38

Kursziel alt: 38

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 38,00 € , was eine Steigerung von +35,23% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer