JPMORGAN stuft RYANAIR HLDGS auf 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ryanair nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Der Billigflieger habe stark abgeschnitten, schrieb Analyst Harry Gowers in einer ersten Einschätzung am Montag. Der Experte verwies auf die Preisgestaltung und die Kontrolle der Stückkosten. Die Prognose für den Nettogewinn erscheine konservativ./rob/la/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2026 / 06:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / 06:46 / GMT
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2026 / 06:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / 06:46 / GMT
Die Ryanair Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,59 % und einem Kurs von 29,30EUR auf Tradegate (26. Januar 2026, 08:54 Uhr) gehandelt.
