BERENBERG stuft Vonovia auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Vonovia von 41 auf 38 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Zwischen Juni 2022 und Juni 2024 seien die Aktienkurse deutscher Wohnimmobilienunternehmen wegen des deutlichen Zinsanstiegs gesunken, schrieb Kai Klose in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Bewertungen der vier von ihm beobachteten Unternehmen - Vonovia, LEG, TAG und Grand City ? seien daher attraktiv. Die Werte in den Portfolios dürften in den kommenden Jahren wegen vorhersehbarer steigender Mieteinnahmen jährlich im niedrigen einstelligen Prozentbereich zulegen. Unter anderem wegen höherer Kapitalkosten aufgrund der Finanzprofile der Unternehmen habe er jedoch seine Kursziele gesenkt und rate dringend zu einem stärkeren und schnelleren Schuldenabbau./ck/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2026 / 14:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Vonovia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,37 % und einem Kurs von 24,28EUR auf Tradegate (26. Januar 2026, 09:05 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Kai Klose

Analysiertes Unternehmen: Vonovia

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 38

Kursziel alt: 41

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



