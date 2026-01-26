BERENBERG stuft LEG Immobilien auf 'Buy'
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für LEG von 99 auf 85 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Zwischen Juni 2022 und Juni 2024 seien die Aktienkurse deutscher Wohnimmobilienunternehmen wegen des deutlichen Zinsanstiegs gesunken, schrieb Kai Klose in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Bewertungen der vier von ihm beobachteten Unternehmen - Vonovia, LEG, TAG und Grand City ? seien daher attraktiv. Die Werte in den Portfolios dürften in den kommenden Jahren wegen vorhersehbarer steigender Mieteinnahmen jährlich im niedrigen einstelligen Prozentbereich zulegen. Unter anderem wegen höherer Kapitalkosten aufgrund der Finanzprofile der Unternehmen habe er jedoch seine Kursziele gesenkt und rate dringend zu einem stärkeren und schnelleren Schuldenabbau./ck/ajx
Die LEG Immobilien Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,08 % und einem Kurs von 60,45EUR auf Tradegate (26. Januar 2026, 09:04 Uhr) gehandelt.
