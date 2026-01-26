Deutliche Verluste in Tokio - Starker Yen belastet

TOKIO/SHANGHAI/HONGKONG/SYDNEY (dpa-AFX) - An den wichtigsten Aktienmärkten in Fernost sind die japanischen Börsen zu Wochenbeginn deutlich unter Druck geraten. Der Tokioter Leitindex Nikkei 225 schloss am Montag mit einem Verlust von 1,79 Prozent bei 52.885,25 Zählern.

Vor allem Aktien von Exporteuren wie Automobilherstellern verzeichneten deutliche Verluste. Börsianer verwiesen als Belastung vor allem auf den Anstieg des Yen gegenüber dem US-Dollar. Zuvor waren Spekulationen laut geworden, dass die japanische Notenbank nach dem jüngsten Kursverfall des Yen intervenieren könnte. Ein starker Yen verteuert in der Regel Exporte japanischer Waren.