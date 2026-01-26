MBB legt 2025 deutlich zu - Infrastrukturtöchter helfen
- MBB steigert Umsatz 2025 um 9,3% auf 1,17 Mrd. Euro.
- Ebitda wächst um 42% auf 211 Millionen Euro, Marge 18%.
- Gute Geschäfte bei Friedrich Vorwerk und Aumann entscheidend.
BERLIN (dpa-AFX) - Die Beteiligungsgesellschaft MBB hat im vergangenen Jahr vor allem dank guter Geschäfte mit Infrastrukturbeteiligungen Umsatz und operatives Ergebnis gesteigert. Der Umsatz kletterte 2025 im Jahresvergleich nach vorläufigen Berechnungen um 9,3 Prozent auf 1,17 Milliarden Euro, wie das im SDax gelistete Unternehmen überraschend am Montag in Berlin mitteilte. Damit traf das Unternehmen sein zuletzt anvisiertes Ziel von 1,1 bis 1,2 Milliarden Euro.
Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) zog um knapp 42 Prozent auf 211 Millionen Euro an. Die entsprechende Marge erhöhte sich um 4 Prozentpunkte auf rund 18 Prozent. Damit übertrafen die Berliner ihre eigene Prognose von 15 bis 17 Prozent. Dazu hätte vor allem die gute Geschäftsentwicklung im Schlussquartal der Töchter Friedrich Vorwerk , Aumann und Delignit beigetragen, hieß es.
Friedrich Vorwerk hatte am Montag ebenfalls vorläufige Zahlen für 2025 vorgelegt und die Jahresziele für Umsatz und operatives Ergebnis übertroffen.
MBB will am 31. März den Geschäftsbericht für 2025 vorlegen./mne/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Friedrich Vorwerk Group Aktie
Die Friedrich Vorwerk Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,03 % und einem Kurs von 18.300 auf Ariva Indikation (26. Januar 2026, 09:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Friedrich Vorwerk Group Aktie um +12,73 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +15,38 %.
Die Marktkapitalisierung von Friedrich Vorwerk Group bezifferte sich zuletzt auf 1,86 Mrd..
Friedrich Vorwerk Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3500 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 85,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 64,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 105,00EUR was eine Bandbreite von -31,62 %/+12,18 % bedeutet.
https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20358996-berenber…
im Q3 Bericht sind eigentlich kaum Überraschunen vorhanden,
Vor dem Hintergrund der sehr starken Entwicklung in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres, erhöht die MBB ihre Prognose auf einen Umsatz von 1,1 bis 1,2 Mrd. € (zuvor: 1,0 bis 1,1 Mrd. €) mit einer bereinigten EBITDA-Marge zwischen 15 und 17 % (zuvor: 11 bis 14 %).