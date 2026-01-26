MBB legt 2025 deutlich zu - Infrastrukturtöchter helfen

BERLIN (dpa-AFX) - Die Beteiligungsgesellschaft MBB hat im vergangenen Jahr vor allem dank guter Geschäfte mit Infrastrukturbeteiligungen Umsatz und operatives Ergebnis gesteigert. Der Umsatz kletterte 2025 im Jahresvergleich nach vorläufigen Berechnungen um 9,3 Prozent auf 1,17 Milliarden Euro, wie das im SDax gelistete Unternehmen überraschend am Montag in Berlin mitteilte. Damit traf das Unternehmen sein zuletzt anvisiertes Ziel von 1,1 bis 1,2 Milliarden Euro.

Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) zog um knapp 42 Prozent auf 211 Millionen Euro an. Die entsprechende Marge erhöhte sich um 4 Prozentpunkte auf rund 18 Prozent. Damit übertrafen die Berliner ihre eigene Prognose von 15 bis 17 Prozent. Dazu hätte vor allem die gute Geschäftsentwicklung im Schlussquartal der Töchter Friedrich Vorwerk , Aumann und Delignit beigetragen, hieß es.