New Earth Resources unterzeichnet Dienstleistungsvertrag mit APEX Geoscience

Vancouver, British Columbia / 26. Januar 2026 / IRW-Press / NEW EARTH RESOURCES CORP. (CSE: EATH) („New Earth“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass es einen Dienstleistungsvertrag mit APEX Geoscience Ltd. („APEX“) abgeschlossen hat, einem unabhängigen geowissenschaftlichen Beratungsunternehmen mit langjähriger Erfahrung, das sich auf professionelle geologische Beratung, Explorationsmanagement und technisches Reporting spezialisiert hat.

Im Rahmen des Vertrags wird APEX unabhängige geologische Beratungs- und technische Dienstleistungen erbringen, um die Explorations- und Bewertungsaktivitäten von New Earth je nach Bedarf zu unterstützen. Zum Leistungsumfang können die Überprüfung und Interpretation geologischer Daten, die Erstellung technischer Berichte und die Beratung des Unternehmens bei der Weiterentwicklung seiner Mineralexplorationsprojekte gehören, darunter auch Projekte mit Schwerpunkt auf kritischen und strategischen Mineralien.

Das Unternehmen ist davon überzeugt, dass die Beauftragung von APEX seine technischen Fähigkeiten verbessern und seine Entscheidungsfindung im Bereich Exploration stärken wird. APEX verfügt über umfangreiche Erfahrung mit verschiedenen Rohstoffarten und Explorationsphasen. Diese Erfahrung wird nach Einschätzung des Managements bei der Weiterentwicklung des Projektportfolios von New Earth einen bedeutenden Mehrwert darstellen.

„Diese Dienstleistungsvereinbarung unterstreicht unser Engagement für die Zusammenarbeit mit erfahrenen technischen Experten und ist Teil der umfassenden Explorationsstrategie von New Earth, mit etablierten Partnern aus der Branche zusammenzuarbeiten, um unsere Mineralvorkommen effizient zu bewerten und zu erschließen“, erklärte der CEO von New Earth Resources Corp., Lawrence Hay. „Das technische Knowhow und die praxiserprobte Erfahrung von APEX im Bereich Exploration passen perfekt zu unseren Zielen.“

Über das Unternehmen

New Earth Resources Corp. ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das Explorationsprojekte im frühen und fortgeschrittenen Ausbaustadium erwirbt und diese erschließt. Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens, die Urankonzession Lucky Boy mit ihrem ehemaligen Produktionsbetrieb, ist zu 100 % in Besitz des Unternehmens und liegt im Gila County im US-Bundesstaat Arizona. Das Projekt Lucky Boy besteht aus 14 Lode-Claims und erstreckt sich über eine Fläche von rund 273 Acres. Es umfasst einen kleinen Tagebau und Untertagebau, aus denen jeweils in den 1950er Jahren und dann erneut in den 1970er Jahren Uran gefördert wurde. Neben Lucky Boy gehören zum Uranportfolio des Unternehmens auch drei Claims in der kanadischen Provinz Saskatchewan mit einer Gesamtfläche von 365 Hektar.