    BioNxt beschleunigt ODF-Programm für Multiple Sklerose in Richtung klinischer Humanstudie mit über 40 % verbesserter Bioverfügbarkeit und Ausweitung auf Myasthenia gravis

    BioNxt beschleunigt ODF-Programm für Multiple Sklerose in Richtung klinischer Humanstudie mit über 40 % verbesserter Bioverfügbarkeit und Ausweitung auf Myasthenia gravis
    VANCOUVER, BC / ACCESS Newswire / 26. Januar 2026 / BioNxt Solutions Inc. („BioNxt” oder das „Unternehmen”) (CSE: BNXT) (OTCQB: BNXTF) (FWB: BXT), ein innovatives Biowissenschaftsunternehmen, das sich auf fortschrittliche Arzneimittelabgabesysteme spezialisiert hat, freut sich, bedeutende Fortschritte bei der Entwicklung seines proprietären Programms für den oralen Dünnfilm (ODF) mit Cladribin bekannt zu geben. Jüngste Studienergebnisse, die eine Verbesserung der Bioverfügbarkeit um mehr als 40 % im Vergleich zu herkömmlichen Formulierungen belegen, stellen einen wichtigen Meilenstein in der Entwicklung dar und unterstützen den Übergang des Unternehmens zur klinischen Studie am Menschen.

     

    Die Ergebnisse stärken das Vertrauen in die sublinguale Dünnfilmplattform von BioNxt und markieren einen wichtigen Wendepunkt in der Entwicklungsstrategie des Unternehmens. Der Schwerpunkt der Entwicklung verlagert sich nun auf klinische Studien am Menschen, die voraussichtlich straffer und effizienter verlaufen werden, da Cladribin ein bereits zugelassener pharmazeutischer Wirkstoff ist. Dadurch kann sich das Unternehmen in seiner klinischen Arbeit auf den Nachweis der Bioverfügbarkeit und Bioäquivalenz konzentrieren, anstatt groß angelegte Sicherheits- und Wirksamkeitsstudien zu wiederholen.

     

    Fortschritte in Richtung klinischer Studien am Menschen bei Multipler Sklerose

     

    Nachdem die Formulierung und die präklinische Validierung die Erwartungen übertroffen haben, treibt BioNxt nun sein führendes Programm für den Cladribin-Dünnfilm bei Multipler Sklerose in Richtung einer ersten klinischen Studie am Menschen voran. Derzeit konzentrieren sich die Aktivitäten auf die klinische Planung, die Produktionsvorbereitung und die regulatorische Abstimmung, um einen disziplinierten Übergang zur Entwicklung am Menschen zu unterstützen.

     

    Das Unternehmen arbeitet eng mit einer erfahrenen klinischen Forschungsorganisation (CRO) zusammen, um die Studienkonzeption, die operative Durchführung und die Einhaltung der regulatorischen Vorschriften zu unterstützen. Diese Zusammenarbeit soll Risiken im Zeitplan minimieren und eine qualitativ hochwertige Durchführung gewährleisten, während das Multiple-Sklerose-Programm in Richtung klinischer Bewertung voranschreitet.

