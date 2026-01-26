WARBURG RESEARCH stuft RATIONAL AG auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Rational vor den Anfang Februar erwarteten vorläufigen Quartalszahlen von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Das Kursziel wurde von 715 auf 785 Euro angehoben. Er erwarte, dass der Großküchenausstatter ein moderates Umsatzwachstum ausweisen werde, während das operative Ergebnis (Ebit) im Vergleich zum vierten Quartal 2024 wohl stabil geblieben sei, schrieb Christian Cohrs in einer am Montag vorliegenden Studie. Und auch wenn das Schlussviertel 2025 durch die US-Dollar-Abwertung und Zölle negativ beeinflusst worden sein dürfte, sollten die Jahresziele erreicht werden und den Erwartungen der Kapitalmärkte entsprechen. Da die Bewertung der Aktie dennoch auf einem Zehnjahrestief angekommen sei, habe er das Papier hochgestuft./ck/rob/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Rational Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,58 % und einem Kurs von 688EUR auf Tradegate (26. Januar 2026, 09:09 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst: Christian Cohrs

Analysiertes Unternehmen: RATIONAL AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 785

Kursziel alt: 715

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

