RBC stuft ENI auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Eni auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Der Energiesektor stehe angesichts geopolitischer Spannungen sowie der gestiegenen Bedeutung der Energiesicherheit vor einem wichtigen Wendepunkt, schrieb Biraj Borkhataria in einer am Montag vorliegenden Brancheneinschätzung. Das Thema Dekarbonisierung und der Wandel der Branche träten dem gegenüber in den Hintergrund. In diesem Kontext dürften sich die US-Branchentitel besser entwickeln als die der europäischen Konkurrenz./gl/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 25.01.2026 / 20:28 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / 00:45 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ENI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,22 % und einem Kurs von 16,85EUR auf Tradegate (26. Januar 2026, 09:14 Uhr) gehandelt.



