BERNSTEIN RESEARCH stuft RYANAIR HLDGS auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ryanair nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 28,25 Euro belassen. Der Nettogewinn der Billigfluggesellschaft sei etwas hinter den Prognosen zurückgeblieben, schrieb Alex Irving in einer am Montag vorliegenden Studie. Vor Sondereinflüssen jedoch habe er darüber gelegen. Die Prognose für das gesamte Geschäftsjahr 2025/26 habe den Erwartungen entsprochen, während die Ticketpreisprognose angehoben worden sei./ck/rob/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2026 / 06:39 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / 06:39 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Ryanair Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,25 % und einem Kurs von 28,49EUR auf Tradegate (26. Januar 2026, 09:11 Uhr) gehandelt.



