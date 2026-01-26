Aktien Frankfurt Eröffnung
Stabil zum Wochenauftakt
- Dax startet leicht im Minus bei 24.889 Punkten.
- MDax legt um 0,07 Prozent auf 31.769 Zähler zu.
- Wichtige Daten: Ifo-Index und Quartalsberichte erwartet.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt ist kaum verändert in die neue Börsenwoche gestartet. Der Dax sank in den ersten Handelsminuten um 0,05 Prozent auf 24.889 Punkte, nachdem er in der Vorwoche rund anderthalb Prozent eingebüßt hatte. Der MDax der mittelgroßen Börsenwerte stieg am Morgen um 0,07 Prozent auf 31.769 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 trat auf der Stelle.
Im Anlegerfokus dürften am Montag der Ifo-Geschäftsklimaindex sowie weitere Konjunkturdaten aus den USA stehen. Ansonsten steht die Woche im Zeichen der Quartalsberichtssaison der Unternehmen. Mit der Deutschen Bank und SAP präsentieren die ersten beiden Dax-Mitglieder ihre Bilanzen. In den USA werden die Resultate unter anderem von Microsoft , Tesla und Apple erwartet. Zudem steht die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed am Mittwochabend auf der Agenda./edh/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Microsoft Aktie
Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,07 % und einem Kurs von 209,7 auf Tradegate (26. Januar 2026, 09:19 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Microsoft Aktie um +0,88 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,57 %.
Die Marktkapitalisierung von Microsoft bezifferte sich zuletzt auf 2,93 Bil..
Microsoft zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,6400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8200 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 636,25USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 575,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 675,00USD was eine Bandbreite von +45,98 %/+71,36 % bedeutet.
Guten Morgen, da hat der Dax gestern Abend noch sauber durchgezogen, hat sogar die 875 vom Generator noch gepackt 😋
Einfach mal die Klappe halten.
Gestern noch belächelt und heute stehen wir klar über 4800 ...