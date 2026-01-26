Germanium Mining Corp plant ein Arbeitsprogramm für die Bohrzielfestlegung in seinem Germanium-Konzessionsgebiet Lac du Km 35

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 26. JANUAR 2026 / IRW-Press / GERMANIUM MINING CORP. („GERMANIUM MINING“, „GMC“ ODER DAS „UNTERNEHMEN“) (CSE: GMC; OTCQB: EMSKF; FWB: FW0) freut sich, die Planung eines neuen Explorationsprogramms auf seinem zu 100 % unternehmenseigenen Germanium-Konzessionsgebiet Lac du km 35 im Gebiet von Chibougamau in Québec bekannt zu geben.

Mario Pezzente, Chief Executive Officer, merkte dazu wie folgt an: „Wir freuen uns außerordentlich, das Projekt Lac du Km 35 mit einem modernen, systematischen Arbeitsprogramm voranzubringen, das darauf ausgelegt ist, sein volles Germaniumpotenzial auszuschöpfen“, sagte Mario Pezzente, Chief Executive Officer von Germanium Mining Corp. „Dies ist eine seltene Gelegenheit, die heutigen geophysikalischen und geologischen Methoden auf ein äußerst vielversprechendes Gebiet anzuwenden, das in der Vergangenheit nur sehr begrenzt untersucht wurde. Wir denken, dass Lac du Km 35 angesichts eines klaren geologischen Rahmens, vielversprechender historischer Ergebnisse und eines fokussierten Explorationsplans ein äußerst strategisches Projekt für das Unternehmen darstellt, während wir in die nächste Phase der Entdeckung eintreten.“

Über das Germanium-Konzessionsgebiet Lac du km 35

Das Konzessionsgebiet umfasst die markante Faribault-Scherzone („FSZ“), die in Ost-Südost-Richtung verläuft und sich im östlichen Teil des Konzessionsgebiets befindet. Die FSZ fällt nach Südsüdwest ein und endet an der Grenville-Front, die sich über mehrere hundert Kilometer in Richtung Südwest-Nordost erstreckt. Die FSZ ist ein wichtiges strukturelles Merkmal.

Das Germaniumvorkommen von Laganière, das 1998 von staatlichen Geologen entdeckt und nie weiterverfolgt wurde, besteht aus einem Peridotit-Ausbiss innerhalb des Gneiskomplexes von Laganière, der aus Amphiboliten sowie Hornblende- und Biotitgneisen besteht. Das Laganière-Vorkommen ergab einen Wert von 0,02 % (186 ppm) Germanium, was derzeit der höchste jemals in einem Ausbiss in der Provinz Québec erfasste Germaniumwert ist.

Das Germaniumvorkommen Laganière liegt neben der Hauptforststraße und unmittelbar südlich angrenzend an eine Ansammlung von elektromagnetischen Anomalien mit einer Größe von rund 400 m × 400 m, die nie untersucht wurden. Das Germaniumvorkommen Laganière befindet sich außerdem 450 m nordöstlich der FSZ, 800 m vom südlichen Rand des felsischen Plutons von Duberger und ca. 2 km westlich der Grenville-Front. Das Gebiet zwischen der FSZ und dem Germaniumvorkommen Laganière, einschließlich der noch nie untersuchten Ansammlung elektromagnetischer Anomalien, wird der Hauptfokus von GMC sein.