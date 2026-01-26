    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGermanium Mining AktievorwärtsNachrichten zu Germanium Mining
    89 Aufrufe 89 0 Kommentare 0 Kommentare

    Germanium Mining Corp plant ein Arbeitsprogramm für die Bohrzielfestlegung in seinem Germanium-Konzessionsgebiet Lac du Km 35

    Germanium Mining Corp plant ein Arbeitsprogramm für die Bohrzielfestlegung in seinem Germanium-Konzessionsgebiet Lac du Km 35
    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 26. JANUAR 2026 / IRW-Press / GERMANIUM MINING CORP. („GERMANIUM MINING“, „GMC“ ODER DAS „UNTERNEHMEN“) (CSE: GMC; OTCQB: EMSKF; FWB: FW0) freut sich, die Planung eines neuen Explorationsprogramms auf seinem zu 100 % unternehmenseigenen Germanium-Konzessionsgebiet Lac du km 35 im Gebiet von Chibougamau in Québec bekannt zu geben.

     

    Mario Pezzente, Chief Executive Officer, merkte dazu wie folgt an: „Wir freuen uns außerordentlich, das Projekt Lac du Km 35 mit einem modernen, systematischen Arbeitsprogramm voranzubringen, das darauf ausgelegt ist, sein volles Germaniumpotenzial auszuschöpfen“, sagte Mario Pezzente, Chief Executive Officer von Germanium Mining Corp. „Dies ist eine seltene Gelegenheit, die heutigen geophysikalischen und geologischen Methoden auf ein äußerst vielversprechendes Gebiet anzuwenden, das in der Vergangenheit nur sehr begrenzt untersucht wurde. Wir denken, dass Lac du Km 35 angesichts eines klaren geologischen Rahmens, vielversprechender historischer Ergebnisse und eines fokussierten Explorationsplans ein äußerst strategisches Projekt für das Unternehmen darstellt, während wir in die nächste Phase der Entdeckung eintreten.“

     

    Über das Germanium-Konzessionsgebiet Lac du km 35

     

    Das Konzessionsgebiet umfasst die markante Faribault-Scherzone („FSZ“), die in Ost-Südost-Richtung verläuft und sich im östlichen Teil des Konzessionsgebiets befindet. Die FSZ fällt nach Südsüdwest ein und endet an der Grenville-Front, die sich über mehrere hundert Kilometer in Richtung Südwest-Nordost erstreckt. Die FSZ ist ein wichtiges strukturelles Merkmal.

     

    Das Germaniumvorkommen von Laganière, das 1998 von staatlichen Geologen entdeckt und nie weiterverfolgt wurde, besteht aus einem Peridotit-Ausbiss innerhalb des Gneiskomplexes von Laganière, der aus Amphiboliten sowie Hornblende- und Biotitgneisen besteht. Das Laganière-Vorkommen ergab einen Wert von 0,02 % (186 ppm) Germanium, was derzeit der höchste jemals in einem Ausbiss in der Provinz Québec erfasste Germaniumwert ist.  

     

    Das Germaniumvorkommen Laganière liegt neben der Hauptforststraße und unmittelbar südlich angrenzend an eine Ansammlung von elektromagnetischen Anomalien mit einer Größe von rund 400 m × 400 m, die nie untersucht wurden. Das Germaniumvorkommen Laganière befindet sich außerdem 450 m nordöstlich der FSZ, 800 m vom südlichen Rand des felsischen Plutons von Duberger und ca. 2 km westlich der Grenville-Front. Das Gebiet zwischen der FSZ und dem Germaniumvorkommen Laganière, einschließlich der noch nie untersuchten Ansammlung elektromagnetischer Anomalien, wird der Hauptfokus von GMC sein.

    Seite 1 von 4 


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    IRW Press
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von IRW Press
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Germanium Mining Corp plant ein Arbeitsprogramm für die Bohrzielfestlegung in seinem Germanium-Konzessionsgebiet Lac du Km 35 VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 26. JANUAR 2026 / IRW-Press / GERMANIUM MINING CORP. („GERMANIUM MINING“, „GMC“ ODER DAS „UNTERNEHMEN“) (CSE: GMC; OTCQB: EMSKF; FWB: FW0) freut sich, die Planung eines neuen Explorationsprogramms auf seinem zu 100 % …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     