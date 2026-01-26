    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRheinmetall AktievorwärtsNachrichten zu Rheinmetall

    Bundeswehr: Satellitenprojekt

    1637 Aufrufe 1637 0 Kommentare 0 Kommentare

    Kriegsführung im All: Diese Firmen konkurrieren um Mega-Deal

    Rheinmetall und OHB planen ein Starlink-ähnliches Satellitennetz für die Bundeswehr – auch Airbus mischt mit. Die Ausschreibung soll im Februar erfolgen.

    Für Sie zusammengefasst
    • Rheinmetall und OHB planen Satellitennetz für Bundeswehr.
    • Ausschreibung für Projekt soll im Februar erfolgen.
    • Airbus wird voraussichtlich zweiter Bewerber sein.
    • Report: Vorsicht, geheim!
    Bundeswehr: Satellitenprojekt - Kriegsführung im All: Diese Firmen konkurrieren um Mega-Deal
    Foto: OpenAI

    Wie das Handelsblatt und die Londoner Financial Times am Montag berichteten, prüfen Rheinmetall und OHB die Entwicklung eines Satelliteninternetdienstes für die deutsche Bundeswehr. Laut dem Bericht befinden sich der Rüstungs- und Luftfahrtkonzern Rheinmetall und der Satellitenhersteller OHB in einem frühen Stadium von Gesprächen über ein gemeinsames Angebot in Milliardenhöhe (geschätzte acht bis zehn Milliarden Euro) zum Aufbau eines militärischen Satellitenkommunikationsnetzes. Schon im Februar könnte die Ausschreibung für das Projekt erfolgen, wie ein Insider verriet.

    Rheinmetall und OHB verhandeln aktuell über die Details der Zusammenarbeit. Ein hochrangiger Rheinmetall-Manager sagte dazu: "Wir wollen mit OHB ein ähnliches Joint-Venture wie mit dem finnischen Satelliten-Start-up Iceye schließen." Ende vergangenen Jahres erhielt das Joint-Venture einen Auftrag über 40 sogenannte SAR-Radarsatelliten im Wert von mindestens 1,7 Milliarden von der Bundeswehr.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Airbus Group SE!
    Long
    183,82€
    Basispreis
    2,06
    Ask
    × 9,41
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    224,81€
    Basispreis
    2,28
    Ask
    × 9,37
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Bei dem bislang größten Satellitenprojekt der Bundeswehr handelt es sich um die Satellitenkonstellation "SATCOMBw Stufe 4". Mit mindestens hundert Satelliten sollen bis 2029 Panzer, Schiffe oder Soldaten miteinander vernetzt werden. In technischen Details ähnelt das Projekt dem Satellitennetzwerk Starlink, das von der Weltraumfirma SpaceX von Elon Musk betrieben wird.

    Rheinmetall

    -1,56 %
    -2,52 %
    +20,52 %
    +3,43 %
    +150,82 %
    +720,76 %
    +1.956,03 %
    +2.998,87 %
    +77.651,40 %
    ISIN:DE0007030009WKN:703000

    Neben Rheinmetall und der Bremer Satellitenhersteller OHB rechnet der Insider mit Airbus als zweiten Bewerber. Die Rüstungstochter von Airbus, Defence and Space, betreibt dabei das bereits bestehende SATCOMBw-Kommunikationssystem der Bundeswehr. Das Bundesverteidigungsministerium sagte diesbezüglich: "Da es sich bei der Beschaffung um ein noch laufendes Vergabeverfahren handelt, bitten wir um Verständnis, dass wir Ihre Fragen zum jetzigen Zeitpunkt aus vergaberechtlichen Gründen nicht beantworten können."

    Airbus

    -1,79 %
    -5,25 %
    +5,15 %
    -0,98 %
    +24,37 %
    +70,82 %
    +142,88 %
    +262,13 %
    +1.018,81 %
    ISIN:NL0000235190WKN:938914

    Die Vorhaben finden im Rahmen der von Verteidigungsminister Boris Pistorius angekündigten Weltraumoffensive der Bundeswehr statt, für die bis 2030 rund 35 Milliarden Euro zur Verfügung stehen. Der Satellitenverbund soll bis 2029 im All sein – angesichts langer Vorlaufzeiten ist das ein ehrgeiziger Zeitplan.

    In den vergangenen Jahren haben bereits mehrere Staaten Weltraumoffensiven mit klar militärischem Fokus gestartet. Die USA hat mit der US Space Force eine eigenständige Teilstreitkraft aufgebaut. Hierbei wurden eigene Netze für Raketenfrühwarnung, Echtzeit-Aufklärung und Drohnensteuerung installiert. Außerdem haben China, Russland, Frankreich, Großbritannien und Indien ähnliche Vorhaben bereits abgeschlossen, beziehungsweise Projekte in Planung.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion


    Reports
    Vorsicht, geheim!
    Diese 5 Aktien könnten 2026 explodieren!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Bundeswehr: Satellitenprojekt Kriegsführung im All: Diese Firmen konkurrieren um Mega-Deal Rheinmetall und OHB planen ein Starlink-ähnliches Satellitennetz für die Bundeswehr – auch Airbus mischt mit. Die Ausschreibung soll im Februar erfolgen.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     