Kriegsführung im All: Diese Firmen konkurrieren um Mega-Deal

Rheinmetall und OHB verhandeln aktuell über die Details der Zusammenarbeit. Ein hochrangiger Rheinmetall-Manager sagte dazu: "Wir wollen mit OHB ein ähnliches Joint-Venture wie mit dem finnischen Satelliten-Start-up Iceye schließen." Ende vergangenen Jahres erhielt das Joint-Venture einen Auftrag über 40 sogenannte SAR-Radarsatelliten im Wert von mindestens 1,7 Milliarden von der Bundeswehr.

Wie das Handelsblatt und die Londoner Financial Times am Montag berichteten, prüfen Rheinmetall und OHB die Entwicklung eines Satelliteninternetdienstes für die deutsche Bundeswehr. Laut dem Bericht befinden sich der Rüstungs- und Luftfahrtkonzern Rheinmetall und der Satellitenhersteller OHB in einem frühen Stadium von Gesprächen über ein gemeinsames Angebot in Milliardenhöhe (geschätzte acht bis zehn Milliarden Euro) zum Aufbau eines militärischen Satellitenkommunikationsnetzes. Schon im Februar könnte die Ausschreibung für das Projekt erfolgen, wie ein Insider verriet.

Bei dem bislang größten Satellitenprojekt der Bundeswehr handelt es sich um die Satellitenkonstellation "SATCOMBw Stufe 4". Mit mindestens hundert Satelliten sollen bis 2029 Panzer, Schiffe oder Soldaten miteinander vernetzt werden. In technischen Details ähnelt das Projekt dem Satellitennetzwerk Starlink, das von der Weltraumfirma SpaceX von Elon Musk betrieben wird.

Neben Rheinmetall und der Bremer Satellitenhersteller OHB rechnet der Insider mit Airbus als zweiten Bewerber. Die Rüstungstochter von Airbus, Defence and Space, betreibt dabei das bereits bestehende SATCOMBw-Kommunikationssystem der Bundeswehr. Das Bundesverteidigungsministerium sagte diesbezüglich: "Da es sich bei der Beschaffung um ein noch laufendes Vergabeverfahren handelt, bitten wir um Verständnis, dass wir Ihre Fragen zum jetzigen Zeitpunkt aus vergaberechtlichen Gründen nicht beantworten können."

Die Vorhaben finden im Rahmen der von Verteidigungsminister Boris Pistorius angekündigten Weltraumoffensive der Bundeswehr statt, für die bis 2030 rund 35 Milliarden Euro zur Verfügung stehen. Der Satellitenverbund soll bis 2029 im All sein – angesichts langer Vorlaufzeiten ist das ein ehrgeiziger Zeitplan.

In den vergangenen Jahren haben bereits mehrere Staaten Weltraumoffensiven mit klar militärischem Fokus gestartet. Die USA hat mit der US Space Force eine eigenständige Teilstreitkraft aufgebaut. Hierbei wurden eigene Netze für Raketenfrühwarnung, Echtzeit-Aufklärung und Drohnensteuerung installiert. Außerdem haben China, Russland, Frankreich, Großbritannien und Indien ähnliche Vorhaben bereits abgeschlossen, beziehungsweise Projekte in Planung.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion