Rheinmetall-Zertifikate mit bis zu 21% Chance und 37% Sicherheitspuffer

Da der aktuelle Bewertungsaufschlag wegen des überdurchschnittlichen Wachstumspotenzials von Rheinmetall gerechtfertigt sei, bekräftigten die Experten von Barclays Capital mit einem von 2.060 auf 2.175 Euro angehobenen Kursziel ihre Kaufempfehlung für die Aktie. Mit Bonus- und Discount-Zertifikaten können Anleger auch dann hohe Renditen erzielen, wenn der Aktienkurs wieder unter Druck geraten sollte.

Bonus-Zertifikat mit 21% Chance und 37% Sicherheitspuffer

Das SG-Bonus-Zertifikat mit Cap (ISIN: DE000FD6NFV4) auf die Rheinmetall-Aktie mit Barriere bei 1.160 Euro, Bonuslevel und Cap bei 2.200 Euro, BV 1, Bewertungstag 19.3.27, konnte beim Aktienkurs von 1.840 Euro mit 1.810,00 Euro erworben werden. Verbleibt die Rheinmetall-Aktie bis zum Bewertungstag permanent oberhalb der Barriere von 1.160 Euro, dann wird das Zertifikat mit dem Höchstbetrag von 2.200 Euro zurückbezahlt.

Da das Zertifikat derzeit mit 1.810,00 Euro gekauft werden kann, ermöglicht es in 14 Monaten einen Bruttoertrag von 21,55 Prozent (=19 Prozent pro Jahr), wenn der Aktienkurs bis zum Bewertungstag niemals um 36,95 Prozent auf 1.160 Euro oder darunter fällt. Berührt oder unterschreitet die Aktie bis zum Bewertungstag die Barriere und die Aktie notiert dann unterhalb des Caps, dann erhalten Anleger für jedes Zertifikat eine Aktie ins Depot geliefert.

Discount-Zertifikat mit 21% Chance und 19% Discount

Das BNP Paribas-Discount-Zertifikat auf die Rheinmetall-Aktie (ISIN: DE000PK1HZG5), BV 0,1, Bewertungstag 19.3.27, mit Cap bei 1.800 Euro konnten Anleger beim Aktienkurs von 1.840 Euro mit 148,48 Euro kaufen. Somit ist das Zertifikat im Vergleich zum direkten Aktienkauf mit einem Abschlag (Discount) von 19,30 Prozent günstiger als die Aktie zu bekommen.

Notiert die Rheinmetall-Aktie am Bewertungstag auf oder oberhalb des Caps von 1.800 Euro, dann wird das Zertifikat mit dem Höchstbetrag von 1.800 Euro zurückbezahlt. Deshalb ermöglicht es in 14 Monaten einen Bruttoertrag von 21,22 Prozent (=19 Prozent pro Jahr), wenn die Aktie am Bewertungstag oberhalb des Caps notiert. Befindet sich der Aktienkurs an diesem Tag unterhalb des Caps von 1.800 Euro, dann wird dieses Zertifikat mit dem am Bewertungstag festgestellten Schlusskurs der Aktie zurückbezahlt.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Rheinmetall-Aktien oder von Anlageprodukten auf Rheinmetall-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.