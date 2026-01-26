Zoomex erweitert sein Derivateangebot und startet neue Initiativen für europäische Nutzer

VICTORIA, Seychellen, 26. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Die europäischen Händler sind 2026 wählerischer: Sie wollen eine solide Derivateabdeckung, eine stabile Ausführung in schnellen Märkten und klare Regeln für den Zugang und Abhebungen – nicht nur eine lange Liste von Coins. Zoomex gehört zu den Plattformen, die häufig in Vergleichen von in Europa tätigen Krypto-Derivatebörsen aufgeführt werden.

Zoomex vermarktet sich mit seiner Erfahrung im Derivatehandel und seiner breiten Abdeckung von Vermögenswerten. Für Nutzer aus der EU gehören zu den wichtigsten Bewertungskriterien in der Regel Gebühren, Finanzierungssätze, Slippage und Plattformstabilität.

Die wichtigsten Erkenntnisse

Globale Reichweite und Marktabdeckung: Zoomex wurde 2021 gegründet und hat nach eigenen Angaben über 3 Millionen Nutzer in mehr als 35 Ländern/Regionen und über 600 Handelspaare , wodurch es sich als globaler Börsenplatz mit breitem Zugang positioniert.

Zoomex wurde 2021 gegründet und hat nach eigenen Angaben über und über , wodurch es sich als globaler Börsenplatz mit breitem Zugang positioniert. Auf Geschwindigkeit und Benutzerfreundlichkeit ausgelegt: Zoomex definiert seinen Kern als „Einfachheit × Benutzerfreundlichkeit × Geschwindigkeit" und verfügt über eine Matching-Engine, die für die Ausführung von Orders im Millisekundenbereich ausgelegt ist, sowie eine optimierte Benutzeroberfläche für reibungslosen Handel.

Zoomex definiert seinen Kern als und verfügt über eine Matching-Engine, die für die ausgelegt ist, sowie eine optimierte Benutzeroberfläche für reibungslosen Handel. Sicherheits- und Compliance-Signale: Zoomex gibt an, dass es über Registrierungen/Lizenzen bei der kanadischen MSB, der US-amerikanischen MSB, der US-amerikanischen NFA und der australischen AUSTRAC verfügt und ein Hacken-Sicherheitsaudit bestanden hat. Es hebt auch flexible Verifizierungsmechanismen hervor, mit veröffentlichten Auszahlungsstufen wie Lv.0 bis zu 100 BTC/Tag und Lv.1 bis zu 200 BTC/Tag.

Zoomex-Karte: Überbrückung von Krypto- und Alltagszahlungen in Europa (Anfang 2026)

Zoomex-Karte (Zahlungsmöglichkeiten Anfang 2026): Über den Derivatehandel hinaus expandiert Zoomex auch in den Bereich der realen Zahlungen. Ende Dezember 2025 kündigte das Unternehmen die Vorabregistrierung für die Zoomex Card an, ein Produkt, das Krypto-Assets durch ein globales Mehrwährungskonto, das mit der regulierten Finanzplattform UR aufgebaut wurde, mit alltäglichen Ausgaben verbinden soll. Die Pressemitteilung hebt die Unterstützung wichtiger Fiat-Währungen wie USD, EUR, CHF, JPY, SGD und HKD, USDC-Einzahlungen für Ausgaben und Überweisungen sowie die Kompatibilität mit Apple Pay, Google Pay und Samsung Pay hervor. Die Einführung ist für Anfang 2026 geplant. Frühregistrierern werden Startvorteile wie 1 % Cashback, keine Kartenausstellungsgebühr und andere zeitlich begrenzte Vorteile versprochen.

Im Fokus der Europa-Kampagne: „ZOOMEX heißt Sie willkommen"

Zoomex führt eine Europa-Willkommenskampagne durch, bei der sich neue Nutzer auf der Plattform registrieren, eine erste Einzahlung tätigen und Trades platzieren, um Belohnungen freizuschalten. Regelmäßige Nutzer können Anmeldeboni sowie Einzahlungs- und Handelsprämien erhalten, während VIP-Stufen je nach Höhe der ersten Einzahlung Boni und Gutscheine im Wert von bis zu 4.000 US-Dollar bieten. Die Kampagne umfasst auch eine volumenbasierte Preisleiter, bei der die Teilnehmer die Chance haben, Weltmeisterschaftstickets und ein F1-VIP-Erlebnis für einen Tag zu gewinnen.

Fazit

Wenn Sie in Europa ansässig sind und Kandidaten für die beste Krypto-Derivatebörse vergleichen, ist Zoomex aufgrund seines Derivate-First-Ansatzes und seiner klar definierten Auszahlungs- und Verifizierungsstufen einen genaueren Blick wert.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2868870/image1.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/zoomex-erweitert-sein-derivateangebot-und-startet-neue-initiativen-fur-europaische-nutzer-302669873.html