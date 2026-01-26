Bericht
EU-Kommission eröffnet Verfahren gegen Grok
Foto: EU-Fahnen (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
Brüssel (dts Nachrichtenagentur) - Die EU-Kommission wird wahrscheinlich noch am Montag härtere Maßnahmen gegen Elon Musks KI-Chatbot Grok ergreifen. Das meldet das "Handelsblatt" unter Berufung auf drei hochrangige EU-Beamte.
Konkret wird sie demnach ein Verfahren unter dem "Digital Services Act" eröffnen. Dadurch will sie Musks Unternehmen xAI dazu bewegen, den KI-Chatbot im europäischen Raum zurückzuziehen.
Konkret wird sie demnach ein Verfahren unter dem "Digital Services Act" eröffnen. Dadurch will sie Musks Unternehmen xAI dazu bewegen, den KI-Chatbot im europäischen Raum zurückzuziehen.
Anzeige
Präsentiert von
Der KI-Chatbot kann Nacktbilder und "Bikini-Videos" von echten Personen ohne deren Einwilligung erstellen - auch von Minderjährigen. Daher steht Grok weltweit in der Kritik.
In den vergangenen Monaten hatten Nutzer Bildmaterial hochgeladen und Grok aufgefordert, etwa Fotos von Kindern zu sexualisieren. Der Chatbot war den Aufforderungen nachgekommen und hatte die KI-generierten Bilder und Videos verbreitet.
Ursprünglich wollte die EU-Kommission das Verfahren bereits am vergangenen Montag eröffnen, war dann aber aus Angst vor einer Reaktion des US-Präsidenten Donald Trumps im Handelskrieg um Grönland zurückgeschreckt. Am Samstagabend hatte Trump einigen EU-Ländern gedroht, zusätzliche Zölle zu verhängen, sollte es keinen Deal bei dem von ihm geplanten Kauf von Grönland geben. Mittlerweile hat er die Drohung wieder zurück genommen.
In den vergangenen Monaten hatten Nutzer Bildmaterial hochgeladen und Grok aufgefordert, etwa Fotos von Kindern zu sexualisieren. Der Chatbot war den Aufforderungen nachgekommen und hatte die KI-generierten Bilder und Videos verbreitet.
Ursprünglich wollte die EU-Kommission das Verfahren bereits am vergangenen Montag eröffnen, war dann aber aus Angst vor einer Reaktion des US-Präsidenten Donald Trumps im Handelskrieg um Grönland zurückgeschreckt. Am Samstagabend hatte Trump einigen EU-Ländern gedroht, zusätzliche Zölle zu verhängen, sollte es keinen Deal bei dem von ihm geplanten Kauf von Grönland geben. Mittlerweile hat er die Drohung wieder zurück genommen.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Tesla - A1CX3T - US88160R1014
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Tesla. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
✧ SchlagzeilenIm wallstreetONLINE-Forum geht es um die Frage, ob Teslas hohe Bewertung gerechtfertigt ist. Nutzer diskutieren Kursrisiken durch rückläufige Fahrzeugverkäufe, starke Konkurrenz (BYD, VW), mögliche US-Marktrückzüge, regulatorische Probleme mit Autopilot/TACC, die Rolle von Robotaxi und Optimus als Bewertungsfantasie sowie die Bedeutung der bevorstehenden Quartalszahlen für den Kurs.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Tesla eingestellt.
You_Dont_Mess_with_the_Zohan schrieb gestern 16:19
mitdiskutieren »
Brandopfer 162/63:
https://www.vvng.com/three-killed-in-fiery-head-on-collision-on-state-route-18-in-phelan/
You_Dont_Mess_with_the_Zohan schrieb 21.01.26, 17:49
mitdiskutieren »
Und BYDs hat er scheinbar auch erfolgreich gezählt:
Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/23336/board/20260121174557-hepp2.jpeg
https://cnevpost.com/2026/01/12/automakers-share-china-nev-market-2025/
Die Möchtegerntaxifirma dagegen erscheint schon gleich gar nicht in den topten in China.
katjuscha-research schrieb 20.01.26, 20:18
mitdiskutieren »
WERO statt Paypal sollte über das Jahr 2026 betrachtet eine Alternative werden. Bei den meisten Banken und Händlern schon etabliert. Leider noch nicht bei meinem Broker, aber das dürfte auch bald kommen.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte