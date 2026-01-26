MBB Aktie explodiert - 26.01.2026

Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +7,43 % konnte die MBB Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die MBB Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,05 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 214,00€, mit einem Plus von +7,43 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

MBB SE ist eine etablierte Beteiligungsgesellschaft mit Fokus auf nachhaltiges Wachstum und Wertsteigerung in ihren Portfoliounternehmen, besonders in den Bereichen Industrie und Technologie.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von MBB in den letzten drei Monaten Verluste von -0,65 % verkraften.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +4,33 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,60 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei MBB auf -4,21 %.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,04 % geändert.

MBB Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +4,33 % 1 Monat -0,60 % 3 Monate -0,65 % 1 Jahr +94,15 %

Informationen zur MBB Aktie

Es gibt 5 Mio. MBB Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,15 Mrd.EUR € wert.

Die Beteiligungsgesellschaft MBB hat im vergangenen Jahr vor allem dank guter Geschäfte mit Infrastrukturbeteiligungen Umsatz und operatives Ergebnis gesteigert. Der Umsatz kletterte 2025 im Jahresvergleich nach vorläufigen Berechnungen um 9,3 …

MBB SE closes 2025 on a high note, beating its earnings guidance as revenue, profitability and liquidity all surge on the back of a powerful fourth quarter.

MBB SE übertrifft 2025 erneut die eigenen Ziele: Umsatz, Ergebnis und Liquidität legen deutlich zu und untermauern die starke Entwicklung der Unternehmensgruppe.

MBB Aktie jetzt kaufen?

Ob die MBB Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur MBB Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.