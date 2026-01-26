Rheinmetall und OHB konkurrieren mit Airbus um Bundeswehr-Satelliten





Es ist wirklich bemitleidenswert. Man kann fast die Uhr danach stellen. Sobald der Kurs mal kurz zuckt, springst Du sofort aus der Versenkung. Das wirkt mittlerweile wie ein fest installierter Automat. Rote Zahlen am Schirm und zack, kommt die nächste Warnung.





​Du bist hier schlichtweg in der falschen Gruppe. Ich denke, wir alle verstehen bis heute Dein Begehren nicht. Was willst Du eigentlich mitteilen?

Hier sind Investoren und Interessierte unterwegs, die sich über Fakten und Daten austauschen. Wir brauchen hier bestimmt keinen selbsternannten Messias, der immer das Gleiche wiederholt.





​Dieses zwanghafte Muster wirkt fast wie eine innere Getriebenheit, der Du gar nicht entkommen kannst. Es ist als hättest Du zwei Seiten in dir. Die eine Seite schaut auf den Kurs und die andere muss sofort warnen. Das hat schon fast etwas Tragisches und wirkt wie ein festes Programm, das Du stur abspulst.





​Während Du also deine Sorgenfalten pflegst, schauen wir auf die Zahlen. CEO Papperger hat gerade erst ein Potenzial von 80 Milliarden Euro an neuen Aufträgen für dieses Jahr deklariert. Das kommt zum Rekord-Auftragsbestand noch oben drauf. Die Realität sieht eben anders aus als deine Träume vom dreistelligen Bereich. Darüber kann man mittlerweile nur noch schmunzeln.





Noch etwas Satire:

Ich sende Dir hier Deine 3 Zahlen: 1, 2 oder 3. Du musst Dich entscheiden... Vielleicht kennst Du diese Sendung aus Kindertagen? Das hat Dich dann wohl nachhaltig geprägt.

Das wäre dann erklärbar. Zu viel Fernsehen ist nicht gut ;-)



