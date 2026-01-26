    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRheinmetall AktievorwärtsNachrichten zu Rheinmetall

    'HB'

    Rheinmetall und OHB konkurrieren mit Airbus um Bundeswehr-Satelliten

    Für Sie zusammengefasst
    • Rheinmetall und OHB bewerben sich um Satellitenprojekt.
    • Auftragswert bis zu zehn Milliarden Euro geplant.
    • Projekt vernetzt bis 2029 bis zu 200 Satelliten.
    'HB' - Rheinmetall und OHB konkurrieren mit Airbus um Bundeswehr-Satelliten
    Foto: Arne Dedert - DPA

    DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Rüstungskonzern Rheinmetall will sich laut einem Zeitungsbericht zusammen mit dem Bremer Satellitenhersteller OHB um das bislang größte Satellitenprojekt der Bundeswehr bewerben. Der Auftragswert soll sich auf bis zu zehn Milliarden Euro belaufen, berichtet das "Handelsblatt" am Montag unter Berufung auf mehrere mit dem Vorgang betraute Personen. Auch Airbus hat demzufolge sein Interesse bekundet.

    Das Projekt soll bis 2029 mit bis zu 200 Satelliten Panzer, Schiffe oder Soldaten vernetzen. Es ähnelt dabei in technischen Details dem Satellitennetzwerk Starlink, das von SpaceX betrieben wird, der Weltraumfirma von Elon Musk. Schon im Februar könnte die Ausschreibung erfolgen, wie ein Insider dem Blatt sagte./nas/jha/

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie

    Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,26 % und einem Kurs von 204,5 auf Tradegate (26. Januar 2026, 09:29 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um -2,52 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +20,52 %.

    Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 84,52 Mrd..

    Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 8,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4200 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.160,71EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 2.000,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.300,00EUR was eine Bandbreite von +8,99 %/+25,34 % bedeutet.




    Community Beiträge zu Rheinmetall - 703000 - DE0007030009

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Rheinmetall. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ Schlagzeilen
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Einschätzung, dass Rheinmetall von einem langfristigen Rüstungs‑Superzyklus und vollen Auftragsbüchern profitiert, weil NATO-/europäische Aufrüstung und hohe Finanzbedarfe (für Deutschland oft ~300 Mrd. genannt) Jahre Nachfrage sichern. Erwähnt werden Ausbauinvestitionen (Standort Harz) zur Kapazitätserweiterung. Kurzfristig könnten Friedenssignale Kurse belasten, viele Teilnehmer halten das aber bereits für eingepreist; der 2029‑Zeitplan stützt die langfristigen Fundamentaldaten.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Rheinmetall eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
