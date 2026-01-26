Aroundtown beschließt Aktienrückkauf für bis zu 250 Millionen Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Aroundtown Aktie

Die Aroundtown Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,07 % und einem Kurs von 31.736 auf Ariva Indikation (26. Januar 2026, 09:29 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Aroundtown Aktie um -8,24 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,58 %.

Die Marktkapitalisierung von Aroundtown bezifferte sich zuletzt auf 4,00 Mrd..

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 3,0000EUR. Von den letzten 8 Analysten der Aroundtown Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 2,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 4,0000EUR was eine Bandbreite von -23,49 %/+53,02 % bedeutet.