    Aroundtown beschließt Aktienrückkauf für bis zu 250 Millionen Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • Aroundtown plant Aktienrückkauf von 250 Mio. Euro.
    • Programm startet am 26. Januar 2023.
    • Ziel: Aktienkursentwicklung besser widerspiegeln.
    Aroundtown beschließt Aktienrückkauf für bis zu 250 Millionen Euro
    Foto: Aroundtown SA

    LUXEMBURG (dpa-AFX) - Der Gewerbeimmobilien-Spezialist Aroundtown will im laufenden Jahr eigene Aktien in Höhe von bis zu 250 Millionen Euro zurückkaufen. Das Aktienrückkaufprogramm werde am 26. Januar starten und solle in diesem Jahr ausgeführt werden, teilte der MDax -Konzern am Montag mit. Aroundtown habe sich 2025 stark entwickelt. Dazu zählten ein robustes operatives Geschäft, eine verbesserte Finanzstabilität, niedrigere marginale Finanzierungskosten sowie erfolgreiche Veräußerungen. Der aktuelle Aktienkurs spiegele diese Entwicklung aber nicht angemessen wider. Deshalb habe das Unternehmen beschlossen, Verkaufserlöse für den Rückkauf von eigenen Aktien zu verwenden, um von dieser Diskrepanz zu profitieren./mne/men

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Aroundtown Aktie

    Die Aroundtown Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,07 % und einem Kurs von 31.736 auf Ariva Indikation (26. Januar 2026, 09:29 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Aroundtown Aktie um -8,24 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,58 %.

    Die Marktkapitalisierung von Aroundtown bezifferte sich zuletzt auf 4,00 Mrd..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 3,0000EUR. Von den letzten 8 Analysten der Aroundtown Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 2,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 4,0000EUR was eine Bandbreite von -23,49 %/+53,02 % bedeutet.




